Banca empresta €475 milhões para o Fundo de Resolução pagar ao Novo Banco

O Governo e a banca já chegaram a acordo para o valor final a emprestar ao Fundo de Resolução para este pagar ao Novo Banco. São €475 milhões, e o arranjo final passa pela abertura de uma linha de crédito nesse montante. A qual poderá não ser toda utilizada, dependendo de como for feita a transferência em termos orçamentais. Assim, uma parcela ficará disponível, dando folga para eventuais derrotas do Fundo de Resolução nos conflitos com o banco de que tem 25% do capital. A injeção no NB, no valor de €430 milhões, está por dias e apenas dependente dos acertos finais do contrato com a banca.

O Novo Banco pediu €598 milhões, à luz do mecanismo criado na venda à Lone Star, mas o Fundo liderado por Luís Máximo dos Santos logo mostrou que tinha dúvidas sobre €166 milhões relativos à venda da sucursal espanhola. Além disso, é certo que ainda lhe tira mais €2 milhões, referentes aos prémios atribuídos à gestão de António Ramalho. O pedido do Novo Banco foi feito a 7 de abril, e o dinheiro deve ser transferido nos 30 dias seguintes, apesar de desta vez o prazo poder derrapar por dias.