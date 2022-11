Santander adia rescisões unilaterais mas continua a negociar saídas

A administração do Santander, depois da reunião com o Mais Sindicato, SBN e SBC, afetos à UGT, comunicou através de nota interna aos trabalhadores a decisão de "adiar temporariamente a aplicação de qualquer medida unilateral, mantendo durante este período as propostas já apresentadas aos colaboradores envolvidos", frisando, contudo, que mantém a expectativa de que "as propostas apresentadas venham a ser aceites, e possam evitar a aplicação de um despedimento coletivo, tal como previsto na lei".

Para esta decisão pesou a reunião que teve na manhã desta quarta-feira com Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal («SBN»), o Sindicato dos Bancários do Centro («SBC»), e o Sindicato da Banca, Seguros e Tecnologias – Mais Sindicato («Mais») a pedido dos sindicatos por causa do anúncio feito quando o Santander apresentou resultados a 28 de abril e anunciou a rescisão unilateral de 100 a 150 trabalhadores.

"O banco mantém-se disponível para analisar quaisquer propostas construtivas de diálogo que lhe venham a ser apresentadas por outras estruturas sindicais e representativas de trabalhadores, o que até à data não sucedeu", refere na nota, colocando o ónus dessas propostas nas mãos de sindicatos e da comissão de trabalhadores.

O banco liderado por Pedro Castro Almeida - que enfrenta neste caso um processo inédito de tensão laboral a que vinha sempre escapando - diz ainda que "abrirá a possibilidade a qualquer colaborador de solicitar a apresentação de propostas de acordos de saída, independentemente da sua idade e da área em que esteja colocado" e que foi sensível à preocupação dos sindicatos que "manifestaram a sua preocupação com a iminência de tomadas de posição unilaterais, solicitando o adiamento da aplicação de quaisquer medidas".

Por seu turno, estes sindicatos, em comunicado, adiantam ter apresentado alternativas e que o Santander "reiterou estar disposto a negociar e encontrar soluções". Mais, "nesse sentido, o Santander comprometeu-se a adiar a aplicação de qualquer medida unilateral, aceitando proceder em conformidade com o pedido dos sindicatos, que insistem na necessidade de o banco negociar saídas por acordo e não por decisão unilateral do banco".

A entidade do grupo espanhol assumiu "contactar todos os trabalhadores que pretendam aceitar a reforma e cumpram o requisito de terem 55 ou mais anos" e proceder "à abertura de candidaturas a rescisões por mútuo acordo (RMA)", requalificando "os que querem continuar no banco", já que "há muito trabalho e muitos trabalhadores estão sobrecarregados".

Com uma queda de lucros de 71% no primeiro trimestre, o Santander, na nota enviada aos trabalhadores, diz reconhecer "o contributo que desde há décadas o SBN, o SBC e o Mais têm prestado para o esclarecimento, informação e apoio aos trabalhadores do Santander em Portugal, bem como a sua credibilidade na procura de soluções adequadas e sustentáveis". E dá como exemplo que "ainda este ano, e no interesse exclusivo dos colaboradores do banco, foi possível estabelecer protocolos que permitiram que os trabalhadores filiados no SBN, no SBC e no Mais pudessem em certas condições continuar a beneficiar do SAMS, mesmo após a sua saída voluntária do banco". Isto na mesma nota em que criticou a intervenção das outras estruturas.

O banco acrescenta ainda que "o plano de transformação mantém-se em execução, estando a decorrer os contactos promovidos ao abrigo do Plano 55+ até Junho, e no final desse mês será apresentado um plano de reestruturação global do quadro de recursos humanos, sem prejuízo da reavaliação que entretanto será feita das medidas agora temporariamente adiadas".