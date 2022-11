Empresas inovadoras têm mais um mês para obter desconto no IRC

O governo decidiu dar mais um mês às empresas que apostam em atividades em investigação e desenvolvimento (I&D) para recuperarem parte desse investimento através da dedução à coleta de IRC.

Segundo a Agência Nacional de Inovação, a submissão de candidaturas ao sistema de incentivos fiscais à I&D empresarial (SIFIDE) poderá agora ser feita até ao final do sexto mês do ano seguinte ao do período de 2020, sem quaisquer acréscimos ou penalidades.

Isto significa que as empresas podem submeter a sua candidatura relativa ao exercício fiscal de 2020 até ao dia 30 de junho de 2021.

O SIFIDE visa aumentar a competitividade das empresas apoiando o seu esforço em I&D através da dedução à coleta do IRC de uma percentagem dessas despesas, na parte não comparticipada a fundo perdido pelo Estado ou por fundos europeus.

A prorrogação do prazo de candidaturas ao SIFIDE foi determinada através de um Despacho conjunto emitido pelo Ministério da Economia e Transição Digital, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e pelo Ministério das Finanças, com data de 3 de maio de 2021.