Transportes públicos perderam mais de 60 milhões de passageiros no primeiro trimestre do ano

As cinco empresas públicas de transporte de Lisboa e Porto tiveram menos 64 milhões de passageiros no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2020. Segundo os dados revelados pelo Ministério do Ambiente – que tutela os metros de Lisboa e Porto e a Transtejo/Soflusa –, pela Carris e pela STCP, o número de pessoas transportadas nos primeiros três meses do ano sofreu uma quebra de mais de 60%.

O Metropolitano de Lisboa foi o que mais passageiros perdeu, segundo o “Jornal de Negócios”, neste segundo confinamento. A queda rondou os 71%, o que resultou numa diminuição de 39,8 milhões para 11,7 milhões de passageiros. No lado oposto, a STCP verificou a menor diminuição: na ordem dos 50%, passando de 16,8 milhões para 8,3 milhões de passageiros.

Durante este trimestre, o mês de fevereiro foi o mês em que as cinco empresas registaram a maior perda de passageiros. O metro de Lisboa registou um recuo da procura de 81%, o do Porto de 76%, a Transtejo de 72% e a STCP de mais de 65%.