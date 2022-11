Digitalização tem de ser o lema comum a todas as empresas, diz o PRR

650 milhões de euros é o valor contemplado no capítulo das empresas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no que respeita aos custos previstos entre 2021 e 2026. E este valor divide-se em quatro alíneas: €100 milhões para a capacitação digital, €450 milhões para a transição digital e €100 milhões para a catalização da transição digital das empresas. No final, "incentivar as empresas a seguirem um processo de transição digital estimula-as a encontrar novos modos de desenvolver os seus negócios neste paradigma. Este será um fator fundamental para a recuperação económica e para o crescimento sustentável do país", justifica o PRR.

No diagnóstico feito do tecido económico, o documento justifica a aposta: "Não obstante os esforços já desenvolvidos, persistem constrangimentos a ultrapassar na promoção da digitalização, designadamente quanto às competências digitais e à capacitação para a implementação de projetos. De acordo com os valores para 2019, em Portugal, subsistem níveis de adoção de tecnologias digitais aquém da média da UE. É o caso do comércio eletrónico onde a percentagem de empresas com vendas por comércio eletrónico em Portugal é 17%, quando na UE é de 20%; da percentagem de pessoas com competências digitais gerais (básicas ou acima de básicas), onde Portugal regista 52% face a 56% da UE; ou ainda no que respeita à interação com os serviços públicos, onde a média nacional é de 41%, ou seja, 12 p.p. abaixo do valor europeu".

Assim, assume como meta promover a transição digital das empresas, requalificando 36 mil trabalhadores e apoiando 30 mil PME. Mas, ao mesmo tempo aponta para o reforço da resiliência financeira das empresas: "uma das principais preocupações do PRR é o de restaurar a capacidade das empresas em retomar o seu processo normal de atividade e de investimento, sendo que o principal efeito de atrofia originado pela pandemia se traduziu na descapitalização das suas estruturas financeiras. Desta forma, o PRR faz uma aposta substantiva de recursos sob gestão do Banco Português de Fomento e nos seus instrumentos de Capitalização, como meio para fortalecer os capitais próprios das empresas, elemento essencial para a retoma da normalidade económica e do investimento privado na nossa economia", diz.

Pela digitalização das empresas, o Governo acredita que pode promover a modernização do trabalho e dos processos de produção, a desmaterialização dos fluxos de trabalho, a mitigação dos défices de competência na utilização das tecnologias digitais, a incorporação de ferramentas e metodologias de teletrabalho, a criação de novos canais digitais de comercialização de produtos e serviços e a incorporação de tecnologias disruptivas nas suas propostas de valor.

Acredita também que terá resultados ao nível da melhoria da especialização da economia orientando o tecido empresarial para atividades de maior valor acrescentado, "com consequências positivas no emprego, na produtividade e no potencial de crescimento".

Assim, para assegurar a estabilidade macrofinanceira, o PRR recomenda que se mantenham abertos os canais de crédito à economia, que se adotem medidas para apoiar as empresas viáveis e que se desenvolvam mercados secundários para empréstimos não produtivos. E destaca que "a capitalização das empresas constitui uma condição necessária à sua competitividade estrutural, bem como à sua capacidade de resistir a choques conjunturais".

Na integração das tecnologias digitais Portugal é 16º na UE

Se a percentagem de empresas com vendas por comércio eletrónico em 2019 foi 17% quando a média da UE27 foi 20%, ficando Portugal na 17.ª posição entre os 27 Estados Membros, neste indicador, a percentagem de pessoas com competências digitais gerais (básicas ou acima de básicas) foi nesse ano 52%, ficando também abaixo da média da UE27 que foi de 56% e, não obstante a aproximação verificada nos últimos anos, Portugal fica neste capítulo posicionado na 19.ª posição entre os 27 Estados Membro.

Mais: no que respeita à integração das tecnologias digitais nas empresas, Portugal encontra-se posicionado no 16.º lugar, tendo uma pontuação global abaixo da média. Uma análise mais detalhada dos indicadores de digitalização das empresas demonstra que as PME portuguesas são menos ativas digitalmente que as suas homólogas europeias.

A estratégia desenhada assenta na convicção de que "a reindustrialização do país, alinhada com os desígnios da transição climática e da transformação digital, e a melhoria do perfil de especialização permitem reforçar a autonomia estratégica e o aumento da resiliência económica, reduzindo a dependência de componentes ou matérias-primas críticas, assim como a exposição a riscos de disrupção em cadeias de valor muito extensas e a vulnerabilidade a choques externos". E assenta na convicção de que o país precisa de PME fortes.

Certo de que o aumento das contribuições relativas da indústria transformadora de alta tecnologia e dos serviços com utilização intensiva de conhecimento para o valor acrescentado do país permitirá aumentar a capacidade de inovação e a competitividade das empresas, fazendo com que estas reforcem a sua posição em mercados de exportação e contribuam para o crescimento da economia, o governo quer também renovar e capacitar a rede de infraestrutura de suporte.

" A melhoria da especialização da economia, com uma orientação para atividades de maior valor acrescentado, permitirá ainda ter um tecido empresarial mais robusto e competitivo, o qual potenciará ainda a criação de mais e melhores postos de trabalho, contribuindo para fixar em Portugal pessoas mais qualificadas, o que é crucial para aumentar o potencial produtivo do país", diz o documento,

E no âmbito da transição digital das empresas, "o tecido empresarial, maioritariamente composto por PME, ao tirar partido do uso de tecnologias e integrando-as nos seus processos e operação, estará a aumentar a sua capacidade de criar produtos e serviços mais inovadores e a capacitar a sua força de trabalho, ao mesmo tempo que ficará mais bem preparado para reagir a choques", fundamenta.

Já o aumento do número de trabalhadores com competências digitais "irá contribuir para a competitividade e resiliência das empresas e dessa forma para a manutenção e criação de empregos", contribuindo para "uma economia mais resiliente, sustentável e competitiva, mais bem preparada para o mercado global e virada para as exportações", refere.