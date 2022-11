Redução do transporte aéreo levou à perda de 7 milhões de empregos na União Europeia

O sector da aviação tem sido um dos mais afetados pela crise pandémica e o impacto sente-se no emprego. Segundo a Autoridade Nacional da aviação Civil (ANAC), a redução do transporte aéreo, face ao impacto da pandemia de covid-19, levou a União Europeia (UE) a perder cerca de sete milhões de postos de trabalho diretos e indiretos.

"Na Europa, o impacto social da redução do transporte aéreo foi particularmente difícil, levando à perda de cerca de sete milhões de postos de trabalho diretos e indiretos", afirmou o presidente da ANAC, Luís Miguel Ribeiro, que falava no 'Aviation Day', uma iniciativa organizada no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

Segundo este responsável, a recuperação do sector vai ser "mais longa" do que o que se previa, sendo assim necessário dar "segurança" aos clientes, tendo por base um conjunto de normas e protocolos.

No entanto, apesar das medidas implementadas, é necessário "continuar a preparar respostas coordenadas e consistentes", tendo em conta a evolução epidemiológica, acrescentou, lembrando que para a presidência portuguesa a recuperação da confiança dos cidadãos é importante.