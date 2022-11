Depois do 1º de Maio a luta continua até 8 de maio, no Porto. CGTP, PCP e BE já estão em campo

Da Praça do Marquês à Avenida dos Aliados. É neste percurso de 2,5 quilómetros, com início às 15h00, que a CGTP vai concentrar a "ação nacional de luta" agendada para 8 de maio no Porto, no dia da cimeira informal dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), que decorrer no âmbito da Cimeira Social.

A central sindical não avança previsões sobre o número de manifestantes previstos para esta jornada que promete juntar sindicatos de todo o país, mas a ação poderá juntar vários milhares de pessoas uma vez que só um sindicato ligado ao sector da energia admitiu ao Expresso que vai ter no Porto 500 pessoas.

A decisão de voltar à rua uma semana depois da celebração do 1º de maio foi tomada em reunião do Conselho Nacional da CGTP, tem como lema “Por uma Europa dos trabalhadores e dos povos, afirmar a soberania, lutar pelos direitos, mais emprego, produção nacional, salários e serviços públicos” e pretende levar “à rua a denúncia da situação dos trabalhadores”, dar visibilidade “aos problemas existentes e às respostas que se impõem”.

O momento escolhido para o fazer é a Cimeira Social, agendada para 7 e 8 de maio, para debater o plano de ação da Comissão para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, envolvendo agentes políticos, mas também a sociedade civil. Como metas para 2030, o plano pretende garantir que 78% dos adultos na Europa tenham emprego, 60% das pessoas façam uma ação de formação uma vez por ano e 15 milhões de europeus, dos quais cinco milhões são crianças, sejam retirados da pobreza.

Á Agência Lusa, a secretária-geral da CGTP admitiu que as metas de emprego, formação e pobreza na agenda da Cimeira do Porto são válidas, mas sustentou que as medidas europeias não podem colidir com os direitos conquistados pelos trabalhadores portugueses "Não obstante um conjunto de intenções que consideramos até positivas, a verdade é que os conteúdos e as políticas que ali estão apontadas e as conclusões relativamente à situação que vivemos não vão ao encontro das respostas que são necessárias e não vão ao encontro das necessidades", diz a dirigente sindical.

"O que acontece é que no quadro da União Europeia há um conjunto de mecanismos económicos, nomeadamente o semestre europeu, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que não permitem aos Estados conduzirem aquilo que é a sua política de desenvolvimento, de melhoria das condições de vida e de trabalho de uma forma que responda às necessidades de cada país, enquadrado naturalmente no quadro europeu", fundamenta.

Mas para além da luta sindical, na frente política também estão a ser preparadas ações de contestação à cimeira. O PCP prepara uma jornada nortenha pelo emprego, alternativa e com propostas alternativas à cimeira, entre quarta-feira e sábado. E o Bloco de Esquerda anunciou uma "contrra-cimeira da resistência, do inconformismo e da solidariedade", a 6 e 7 de maio, na Invicta, juntando dirigentes políticos, dirigentes sindicais, ativistas sociais e cidadãos empenhados "no combate às desigualdades para debaterem caminhos alternativos capazes de garantir proteção social para todos sem exceção, trabalho com direitos, investimento em políticas públicas de saúde, habitação e cuidados, e uma saída para a crise que opere uma transição social, climática e feminista na Europa".