Altri acorda compra de empresa de renováveis para dar gás à Greenvolt

A Altri e a Greenvolt, a sua nova subsidiária para as energias renováveis, liderada pelo ex-EDP João Manso Neto, firmaram um memorando de entendimento com a polaca V-R Europe para adquirir a sua empresa de energias limpas, a V-Ridium, em troca de uma participação na Greenvolt.

O acordo, que não é vinculativo, está dependente da concretização da dispersão de capital e entrada em bolsa da Greenvolt. Mas se o negócio for em frente dará à Greenvolt uma carteira de projetos de 2800 megawatts (MW), previstos, na sua maior parte, para a Polónia e Grécia. Trata-se de parques eólicos e centrais solares.

Segundo um comunicado da Altri, dessa carteira de projetos há 1500 MW em fase avançada de desenvolvimento, mas não há ainda nenhum operacional.

A V-R Europe tomará uma participação Greenvolt que está ainda por definir, e que dependerá do valor fixado na operação pública de venda que marcará a entrada em bolsa da empresa portuguesa, sendo que o valor em que foi avaliada a V-Ridium (que a Greenvolt irá adquirir) foi de 56 milhões de euros, a que podem acrescer 14 milhões dependentes de objetivos.

O memorando estipula que a V-R Europe manterá as conversações com a Greenvolt em regime de exclusividade até 31 de outubro deste ano.

Esta operação, sublinha a Altri, “enquadra-se no ambicioso projeto de expansão nacional e internacional da Greenvolt e constitui mais uma etapa no processo de afirmação da sociedade como um player de referência, a nível internacional, no mercado das energias renováveis, contribuindo, em especial, no contexto da sua estratégia de crescimento, para a expansão do seu negócio nos sectores das energias eólica e fotovoltaica no contexto europeu”.

Tanto a Polónia como a Grécia fazem já parte do leque de mercados onde está presente a EDP Renováveis, empresa que João Manso Neto liderava até ao ano passado, quando foi suspenso de funções por ordem judicial, no âmbito do inquérito do Ministério Público que investiga suspeitas de corrupção envolvendo a EDP e o antigo ministro Manuel Pinho.

No final de 2020, perante a incerteza sobre essa suspensão, a EDP acordou com Manso Neto (e também com António Mexia) a sua não continuidade na administração da empresa. Os dois gestores já não fizeram parte da lista de órgãos sociais para o mandato de 2021 a 2023, mas ambos asseguraram um pacote de compensações para durante esse triénio não concorrerem contra a EDP.

João Manso Neto acabou por desistir desse acordo de não concorrência, de forma a poder continuar a trabalhar e aceitar o convite da Altri para liderar, desde o início, um novo projeto de renováveis.

Se a dispersão de capital se concretizar, a Greenvolt será a quinta empresa portuguesa de energia em bolsa, juntando-se à EDP, EDP Renováveis, Galp e REN.