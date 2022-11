“Surpreendeu-me a política orçamental do Governo socialista”. Poul Thomsen, ex-chefe de missão do FMI

A primeira vez que o Expresso se cruzou com Poul Thomsen foi na representação da Comissão Europeia em Portugal depois de uma conferência de imprensa da troika onde foi apresentado o programa acordado com o Governo de José Sócrates. Por esses dias, Lisboa estava pejada de jornalistas estrangeiros, e Portugal fazia manchetes na imprensa económica internacional. A primeira entrevista com o Expresso, a primeira que deu em Portugal, aconteceu cinco meses mais tarde, num final de tarde de novembro de 2011, numa sala do hotel Ritz, o quartel-general do Fundo Monetário Internacional (FMI) na capital portuguesa. Tinha sido fechada a segunda revisão do programa que abria caminho a mais uma tranche do empréstimo. Mas o programa era já uma versão travestida de si próprio. A desvalorização fiscal, que ainda hoje Thomsen lamenta não ter conseguido fazer, desapareceu e do que se falava então era de verdadeira ‘austeridade’: aumento de impostos e cortes dos subsídios de férias e Natal a pensionistas e funcionários públicos. O chefe de missão do FMI, uma instituição vista por cá como um bicho-papão depois das intervenções das décadas de 70 e 80, afirmava-se pelo pragmatismo. E moderado, comparado com os colegas da troika, ao admitir não forçar demasiado as metas orçamentais. “Se a economia afundar mais, reconsideraremos o défice de 2012”, era a frase que dava título à entrevista.

Dez anos depois, já retirado do FMI e com um lugar de visiting scholar na London School of Economics, não deixa de se preocupar com o que vai vendo. Como contou ao Expresso numa entrevista realizada por videochamada. Com a dívida de muitos países a aumentar e Governos que só pensam em gastar sem um plano para o dia seguinte à crise, Poul Thomsen é perentório: “Não compro a ideia de que estamos num mundo novo de baixas taxas de juro para sempre e onde os Governos podem ignorar a dívida. Não é um mundo novo, é mais do mesmo. Sou um dos que pensam que os riscos de inflação a médio prazo, não nos anos mais próximos, são maiores do que o que as pessoas acham.”