Imobiliário. Kronos Homes com novo projeto habitacional em Lisboa

A promotora espanhola Kronos Homes vai avançar com mais um empreendimento em Lisboa, desta vez no centro da cidade. Segundo explicou ao Expresso o sócio da empresa em Portugal, Rui Meneses Ferreira, o novo projeto vai ser construído na Avenida João XXI, num lote vazio mesmo ao lado da sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD). Aliás, o terreno pertencia ao banco estatal e foi vendido à Kronos num processo que ficou concluído “em setembro/outubro de 2019”, conta Rui Meneses Ferreira. “Foi um concurso organizado que teve vários concorrentes e nós ganhámos e estamos muito felizes de o ter conseguido porque é uma localização muito exclusiva”, acrescenta.

O projeto será apresentado publicamente na próxima semana e as obras deverão começar em setembro, no mesmo mês em que arrancam as obras do outro projeto que a Kronos tem em Lisboa — o Distrikt — no Parque das Nações, mesmo ao lado do Hospital CUF Descobertas. Contudo, são projetos diferentes.