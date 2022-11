Economia. 10 anos depois da troika num país (muito) perto de si

Imagine, caro leitor, que vinha de um planeta distante e aterrava a sua nave espacial no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Não conhecia Portugal, nem a sua história, e jamais tinha ouvido falar da troika e do programa que por cá foi aplicado há 10 anos. À chegada, davam-lhe apenas um pequeno conjunto de gráficos — como aqueles que se reproduzem nestas páginas —, e era tudo o que tinha para perceber a economia a que tinha chegado. PIB, défice, dívida e outros indicadores, que, de forma rápida e sintética, davam uma panorâmica do que no país se passou durante os últimos anos. Sem mais contexto. O mais provável é que ficasse alarmado com os números que tinha à frente.

Parece que foi ontem, mas já passaram 10 anos. Passa na próxima quinta-feira, 5 de maio, uma década desde que o programa da troika foi acordado entre o Governo português — então liderado por José Sócrates, que pouco depois perderia as eleições para Pedro Passos Coelho — e as instituições internacionais. Quem se recorda daqueles anos terá certamente na memória o desemprego a disparar, a emigração que regressou a níveis que há muitos anos não se viam e, claro, muita contestação nas ruas. Mas a partir de 2014 a economia voltou a crescer, o PIB lentamente foi regressando ao nível pré-crise financeira (2007) e, aos poucos, os portugueses foram esquecendo os ‘traumas’ dos anos do programa imposto por Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Central Europeu (BCE) e Comissão Europeia.