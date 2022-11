SIC renova liderança. Foi o canal mais visto em abril e o único a crescer

O canal generalista do grupo Impresa terminou o mês de abril a liderar com 20,2% de share —contra 17,5% de share da TVI e 11,1% de share da RTP1 — e é o único canal a subir face a março (mais 0,7 p.p.). A SIC consegue assim ver crescer a distância para a TVI (de 1,7 p.p., em março, para 2,7 p.p. em abril) na luta pela preferência televisiva dos portugueses.

No que diz respeito à informação, o "Jornal da Noite" foi mais uma vez o programa mais visto, em todos os dias da semana, liderando no universo dos canais generalistas. Para os resultados do principal programa noticioso da televisão portuguesa "contribuíram de forma muito positiva" as diversas rubricas existentes ao longo da semana — onde se incluem a Opinião de Luís Marques Mendes, a Grande Reportagem ou o Polígrafo SIC, líderes no horário, no universo dos canais generalistas — e às quais se juntou uma nova aposta. Essencial, a nova rubrica com assinatura de Conceição Lino, terminou o mês de abril a liderar, no universo dos canais generalistas. De destacar também a performance do "Primeiro Jornal", que liderou de forma sistemática de segunda a domingo e terminou o mês a liderar "no total televisão a uma distância de 9.4 p.p. da TVI".

Em relação à ficção, os números oficiais também espelham a preferência dos telespectadores portugueses. O dados oficiais mostram que estes puseram as novelas "Amor Amor", "A Serra", "Tempo de Amar", "Viver a Vida" e "Etâ Mundo Bom!" na liderança, algo que se repete nas principais apostas do canal aos domingos à noite. No prime time de domingo, em abril, os programas "Isto é Gozar Com Quem Trabalha — 3ª dose" e "Hell’s Kitchen" foram os programas de entretenimento mais vistos do mês. O programa do chef Ljubomir Stanisic, "Hell’s Kitchen", terminou o mês de abril a liderar no total televisão (com 26,3% de share). Também "Isto é Gozar Com Quem Trabalha — 3ª dose", apresentado por Ricardo Araújo Pereira, terminou o mês de abril a liderar no universo dos canais generalistas.

O day-time revela ser também uma aposta segura do canal de Paço de Arcos, que no período horário da manhã (entre as 08h e as 14h) mantém a liderança em abril com 20,9% de share. A SIC é o canal que mais sobe face a março e o programa "Casa Feliz" mantém a liderança nas manhãs de dias úteis. À tarde (entre as 14h e as 20h), a SIC mantém a liderança com 19,7% de share e é o canal que mais sobe face a março — com "Júlia"; assinado por Júlia Pinheiro, a recuperar a liderança aos dias úteis.

SIC NOTÍCIAS LIDERA ENTRE OS CANAIS DE INFORMAÇÃO

A SIC Notícias continua também a ser a escolha dos portugueses, "quando procuram informação de qualidade e rigor", e terminou o mês com 2.0% de share (a subir 0,2 p.p. face ao mês de março). O canal de informação da Impresa lidera há 31 meses consecutivos. Nos temáticos, a SIC Mulher terminou o mês de abril com 0,7% de share, a SIC Radical terminou com 0,3% de share (mais 0,1 p.p. face a março), a SIC K terminou com 0,2% de share e a SIC Caras também terminou o mês de abril com 0,2% de share.