Groundforce falha pagamento do equipamento à TAP, mas garante que irá pagar salários de maio

A Groundforce vive dias de grande indefinição e agitação. Esta sexta-feira estava previsto o pagamento da primeira prestação de 461.762 euros mensais à TAP pelo aluguer dos equipamentos que a companhia aérea lhe comprou em março por sete milhões de euros, mas a Groundforce, que agora é presidida por Alfredo Casimiro, o acionista maioritário, decidiu não pagar, propondo negociar o pagamento em tranches.

Uma decisão que ocorre num momento em que a TAP e a Groundforce mantêm um conflito em relação precisamente ao contrato que as duas empresas assinaram, a 19 de março, de compra e aluguer do equipamento da empresa de handling, e que Alfredo Casimiro veio afirmar esta semana que é ilegal, defendendo a sua anulação.

Na quarta-feira, Alfredo Casimiro anunciou que iria avançar com a anulação do acordo com a TAP, alegando que este punha em causa a sobrevivência da Groundforce e dos 2.400 trabalhadores. E citando “pareceres jurídicos" nomeadamente do Conselho Fiscal e dos auditores Deloitte, sublinhou que os contratos de 'sale & leaseback' e arrendamento, celebrados em 19 de março de 2021 entre a Groundforce e a TAP, eram nulos.

A companhia aérea discorda. E a administração da TAP manifestou-se surpreendida, e falou inclusive em estupefação. A companhia garantiu mesmo que "os contratos [...] são válidos e eficazes e a decisão de os considerar nulos emitida por uma das partes não tem força legal".

Em comunicado, assegurou que obrigações da Groundforce para com a TAP se mantinham em vigor, nomeadamente a primeira prestação de aluguer devida, que vencia esta sexta-feira, 30 de abril. A TAP não aceita a proposta de renegociação do contrato e avançou que o processo seguiria para Tribunal.

Há um pingue pongue de reações em torno do contrato que permitiu à Groundforce pagar os salários de março e abril. Alfredo Casimiro acusou na quinta-feira a TAP de “bullying” e “pressão”. Em declarações à Lusa, o empresário avisou mesmo que “qualquer transferência que seja feita da conta da Groundforce para a conta da TAP será considerada abuso de confiança”. Há a convicção dentro da empresa que este processo seguirá em tribunal, com consequências não se sabe.

Trabalhadores recusam mexidas no Fundo de Pensões

Decorreu entretanto na tarde de sexta-feira uma reunião entre Alfredo da Silva, que acumula os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Groundforce, os sindicatos e a Comissão de Trabalhadores, com o objetivo de saber se estes libertavam o fundo de pensões. como pretendia o empresário, por forma a pagar o subsídio de férias aos cerca de 2400 trabalhadores.

A tensão é grande em torno deste tema. Alfredo Casimiro, disse esta sexta-feira, citado pela Lusa, que não “haverá condições para o pagamento atempado” do subsídio de férias, porque vários sindicatos recusaram o uso do fundo de pensões para esse efeito. Na reunião da tarde os representantes dos trabalhadores confirmaram que não aceitariam que o fundo fosse usado para pagar o subsídio de férias.

Ou seja, é pouco provável que o subsídio de férias venha a ser pago. É pelo menos o que se pode entender do comunicado feito esta sexta-feira de manhã. “Perante a recusa pública de vários sindicatos em autorizar a utilização do excedente do fundo de pensões, no valor de três milhões de euros, para pagar o subsídio de férias aos trabalhadores da Groundforce, o Presidente do Conselho de Administração da empresa, Alfredo Casimiro, informa que não haverá condições para o pagamento atempado do referido subsídio, não se prevendo quando o mesmo possa ser regularizado”. Casimiro responsabiliza ainda diretamente os sindicatos por qualquer falha que venha a existir nesta matéria.

Um dos sindicatos que se opõe é o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP). Argumenta que "os montantes depositados nesse Fundo pertencem aos trabalhadores”, acrescentando que estaríamos perante “uma situação de serem os trabalhadores a pagar os seus próprios salários".

Salário de Maio sim, de junho depende da retoma

O empresário tem garatido que o salário de maio está assegurado. E já afirmou “que o pagamento dos salários de junho está garantido, desde que se confirme o número de voos previstos pela TAP, pelo Eurocontrol e pela IATA [International Air Transport Association]”. Ou seja, havendo retoma os salários serão pagos.

Alfredo Casimiro sublinhou inclusive que se os números da retoma se confirmarem serão contratados mais trabalhadores em julho, para colmatar a falta de trabalhadores - uma vez que na sequência da pandemia foram dispensados cerca de mil contratados a prazo.