Economia portuguesa volta a sofrer uma das maiores quedas da história da democracia

Penalizada pelo segundo confinamento geral do país, a economia portuguesa voltou a cair no primeiro trimestre deste ano, recuando 5,4% em termos homólogos e 3,3% em cadeia, ou seja, em relação aos últimos três meses de 2020. Estes números, divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (primeira estimativa), ficam muito longe do trambolhão do segundo trimestre do ano passado - quando o primeiro confinamento para combater a pandemia de covid-19 levou o Produto Interno Bruto (PIB) a encolher 16,4% em termos homólogos e 14% em cadeia -, mas as boas notícias ficam por aí. É que a queda do PIB foi um pouco mais severa do que antecipado pelos economistas e, mais ainda, voltou a ser uma das mais graves da história da democracia portuguesa.

