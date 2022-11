Abrirá nas próximas semanas aquele que será o último grande concurso do Portugal 2020 para as empresas de norte a sul do país interessadas em investir em novas fábricas, máquinas e demais projetos que valorizam os bens e serviços exportados pelo país.

Mas a urgência de investir é tanta que centenas de empresas já fizeram o chamado “registo de pedido de auxílio” que permite arrancar com as obras ou a aquisição de equipamentos ainda antes de o concurso abrir.