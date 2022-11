Lucros do Santander caem 71% no primeiro trimestre de 2021. Provisões para rescisões pesam

O Santander Portugal obteve um lucro de 34,2 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, um valor muito abaixo do registado em 2020. Além dos efeitos da pandemia contribui para este resultado a reestruturação do banco, o qual tem um plano de saídas de trabalhadores delineado.

A amortecer a queda dos resultados nos primeiros três meses contribuiu o impacto não recorrente de cerca de 140 milhões de euros "provenientes da gestão da carteira de títulos do banco".

Em sentido contrário verificou-se o registo de "uma provisão no valor de 164,5 milhões de euros (liquida de impostos) para fazer face a uma reestruturação do banco, em especial no quadro de recursos humanos".

Em comunicado, o presidente executivo do Santander, Pedro Castro Almeida, afirma que o encargo extraordinário desta provisão tem como objetivo "acelerar o plano de transformação", o que "representa o investimento, a fazer durante 2021, em processos e tecnologia, numa necessária otimização da rede de agências e na reestruturação global da nossa atividade".

Entre dezembro de 2020 e março de 2021 saíram do banco 68 trabalhadores por mútuo acordo. Além disso, estão em marcha "os procedimentos tendentes a uma redução unilateral que incluirá os demais colaboradores cujas funções se tornaram redundantes, medida que incluirá entre 100 e 150 colaboradores".

Paralelamente decorre um programa geral voluntário de saídas para colaboradores com 55 ou mais anos de idade (Plano 55+)", o qual será avaliado em junho em função das saídas que até lá forem negociadas. O Santander tem atualmente 950 trabalhadores neste enquadramento. O número de balcões passou de 427 para 386 entre dezembro de 2020 e março de 2021.

O total de crédito concedido a clientes ascendeu a 43 mil milhões de euros, o que correspondeu a uma subida de 5% face ao período homólogo. Segundo o banco, "as quotas de mercado de novos empréstimos de crédito a empresas e habitação situaram-se em 21,5% e 21,9%, respetivamente".

Também os recursos de clientes registaram uma subida de 5% ascendendo a 43,8 mil milhões de euros face a igual período de 2020. Para isso contribuiu o aumento de 3,5% nos depósitos e um aumento de 12,5% em recursos fora de balanço.

Já o número de clientes digitais atingiu os 970 mil, um crescimento de 21,7% em relação aos primeiros três meses de 2020.

Castro Almeida destaca o ambiente adverso em que se vive decorrente da pandemia, mas sublinha "a solidez e a resiliência" do banco no atual contexto. O rácio CET1 (fully implemented) foi de 20,1%, o que traduziu um acréscimo de 4,3 pontos em relação a março de 2020. Apesar da solidez de capital, a rentabilidade degradou-se. O ROE, que permite medir a capacidade de retorno ao acionista foi de 2,9% quando em março de 2020 era de 11,2%.

Em comunicado o Santander sublinha que "a redução na geração de receitas comerciais recorrentes continuou a refletir a dificuldade do contexto económico, fruto do aumento do ambiente concorrencial, do nível estrutural negativo de taxas de juro e da menor utilização de serviços bancários".

"Por um lado, temos os efeitos económicos da pandemia e do ambiente de taxas de juro negativas, que têm afetado a geração de receitas recorrentes do banco, e o custo do risco que tem de ser reconhecido. Por outro, vivemos uma profunda transformação do negócio bancário, e na maneira como os clientes se relacionam com os bancos, cada vez mais digital”, afirma Pedro Castro Almeida, em comunicado.

Moratórias ascendem a 6,4 mil milhões de euros

As moratórias (legal e privada) no final de março abrangiam cerca de 54 mil clientes, no montante global de 6,4 mil milhões de euros de crédito, o que representa 16% da carteira total. Este valor corresponde a uma redução de 25% face ao valor de final de 2020, devido ao vencimento da moratória privada.

Já nas linhas de crédito com garantia de Estado, o Santander aprovou um montante de 2,1 mil milhões abrangendo 15 mil clientes. Apoios, cujo prazo para que sejam retomados os pagamentos termina em setembro.