Estão a criar-se menos empresas, diz a AEP

"A criação líquida de empresas caiu 17% face a 2020, a refletir uma descida dos nascimentos superior à dos encerramentos de empresas, e 37,5% face a 2019 (num contexto pré-pandémico)" destaca a AEP - Associação Empresarial de Portugal no relatório relativo à Envolvente Empresarial do primeiro trimestre do ano.

Os sectores do Alojamento e Restauração e Serviços gerais foram dos mais penalizados na evolução dos nascimentos e processos de insolvência, refere a AEP no estudo divulgado esta quarta-feira. Mas se o retalho é o setor que concentra a maior proporção dos encerramentos (14,3%) e de processos de insolvência (18,1%),são os Serviços Empresariais que têm o maior peso nos nascimentos (15,8%).

Relativamente ao número de empresas com processos de insolvência caiu 1,9% face ao 1º trimestre de 2020, mas aumentou 4,4% face ao 1º trimestre 2019, incluindo uma subida de 22% em março, diz a associação liderada por Luís Miguel Ribeiro que, considerando dados gerais do Eurostat sobre o registo de novos negócios e insolvências na Europa em 2020 conclui: e"Portugal teve uma das evoluções mais desfavoráveis na UE em 2020".

A Envolvente Empresarial - Análise da Conjuntura, uma publicação trimestral desenvolvida conjuntamente pela AEP, AIP e CIP, reúne informação detalhada da evolução da atividade económica e de outros indicadores, incluindo ainda uma seleção de aspetos relevantes do enquadramento nacional e internacional.

Neste conjunto de dados, há notas sobre diferentes segmentos da atividade económica como esta: "a quota de mercado das exportações nacionais nas importações reduziu-se em 2020, tanto nos bens (de 0,348% para 0,349%, ainda um dos valores mais elevados da década, com realce para o reforço das duas maiores quotas, em Angola e Espanha), como nos serviços (para 0,522%, após 0,673% m 2019 e 0,687% em 2018, que foi o máximo da década)".