Distribuição. Jerónimo Martins abre o ano com crescimento nas vendas e nos lucros

"O desempenho das vendas marca um início de ano sólido, num período ainda muito condicionado pelas medidas restritivas nos países onde o grupo opera e num contexto que se mantém de elevada incerteza em resultado da evolução da pandemia". É assim que o grupo Jerónimo Martins, dono do Pingo Doce, começa a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2021, marcados por subidas de 1,5% nas vendas (4,8 mil milhões de euros), 66,3% nos lucros (€58 milhões) e 4% no EBITDA (€322 milhões).

O investimento nos primeiros três meses do ano somou €78 milhões, com 55% deste valor concentrado na Biedronka, na Polónia. Para o ano, a previsão aponta para os €700 milhões, 60% dos quais continuam a ser concentrados na Biedronka. É um plano que combina 100 novas localizações na Polónia, a remodelação de 250 a 300 lojas em Portugal, a par de 10 inaugurações do Pingo Doce. A rede da Ara (Colômbia) prevê também abrir 100 novas lojas.

Na mensagem que acompanha a apresentação dos resultados, divulgados esta quarta-feira, o presidente do grupo, Pedro Soares dos Santos, comenta que "este trimestre é particularmente difícil de comparar com o mesmo período de 2020, quando registámos um excelente desempenho em Janeiro e Fevereiro, antes de sermos forte e inesperadamente afetados pelos primeiros efeitos, em Março, da pandemia de Covid-19", mas concluiu "mesmo sabendo que, pela sazonalidade, o primeiro trimestre é o de menor materialidade, os resultados alcançados são encorajadores e reforçam a nossa confiança na capacidade de cada insígnia garantir a preferência dos consumidores e entregar crescimento rentável em 2021".

Relativamente a Portugal, o grupo refere que "o consumo permaneceu pouco dinâmico e a inflação alimentar desacelerou em relação aos meses anteriores", com o Pingo Doce (455 lojas) a ser "impactado pelo limite imposto ao número de pessoas admitidas em simultâneo dentro das lojas e, no cumprimento das medidas estabelecidas". É "neste contexto adverso" que as vendas do Pingo Doce fecharam nos 929 milhões de euros, menos 0,8% (excluindo combustível cresceram 0,3%) do que no primeiro trimestre de 2020.

A cadeia Recheio registou vendas de 173 milhões de euros, o que representa uma quebra de 19% face a igual período em 2020. "O encerramento dos restaurantes e cafés em Janeiro impactou fortemente o desempenho do segmento HoReCa, tendo, contudo, a insígnia conseguido manter a tendência de crescimento no retalho tradicional", considerando que tal como no primeiro confinamento geral, as 42 lojas Recheio estiveram abertas ao consumidor final.