Banca. Sindicato considera "inaceitável" rescisões unilaterais anunciadas pelo Santander

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) promete "defender os seus associados em todas as frentes: perante a Administração do Banco, em Portugal e em Espanha, em cada local de trabalho, na praça pública, junto do Governo e dos Grupos Parlamentares e até mesmo, se necessário for, nos Tribunais".

Em causa está o anúncio por parte do Santander que irá reduzir o quadro de trabalhadores entre 100 a 150 de forma unilateral devido a redundâncias de funções, ao qual o sindicato reagiu através de comunicado enviado às redações.

Paulo Marcos, presidente do SNQTB, considera que “procedimentos tendentes a uma redução unilateral ou outros eufemismos para significar medidas não consensuais de redução do quadro de pessoal constituem uma ofensa aos trabalhadores do Banco Santander". E acrescenta que esta medida "é completamente injusta, inqualificável, injustificada e inaceitável”.

O sindicato diz ter tomado conhecimento dos lucros do Santander relativos ao primeiro trimestre - 34,2 milhões de euros, uma queda de 71% face a igual período de 2020 - "onde o banco informa que registou uma provisão de 164,5 milhões de euros (assim reduzindo os lucros) para fazer face a uma reestruturação, em especial do quadro de recursos humanos, através de medidas unilaterais que visam entre 100 a 150 trabalhadores cujas funções se tornaram alegadamente redundantes".

É neste contexto que Paulo Marcos "rejeita qualquer decisão unilateral do banco que mais lucros teve e tem em Portugal". Destaca ainda o facto de o Santander ter em curso "um plano de reformas antecipadas por acordo, que devem continuar a ser a matriz a seguir”.

No comunicado o sindicato refere ainda que o Santander "negou pública e reiteradamente a existência do processo de reestruturação que agora invoca e que o sindicato sempre afirmou que existia, tendo o SNQTB interpelado a administração do banco Santander sobre o este mesmo processo".