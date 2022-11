Conselho Geral Independente indigita nova administração da RTP para os próximos três anos

O Conselho Geral Independente (CGI) já indigitou a nova administração da RTP para os próximos três anos. O conselho de administração será liderado por Nicolau Santos, que deixa o cargo de presidente da agência Lusa para assumir funções idênticas na RTP, e inclui ainda dois nomes que transitam do conselho de administração anterior: Hugo Figueiredo e Ana Dias.

Hugo Figueiredo, que apresentou com Nicolau Santos ao CGI o Plano Estratégico para o próximo triénio, mantém-se assim como vogal responsável pelos conteúdos, como já tinha sido noticiado. Já Ana Dias permanece como vogal responsável pela área financeira, “após parecer prévio favorável do membro do Governo responsável pela área das Finanças”, adianta o CGI no comunicado enviado esta terça-feira às redações.

“Conforme o previsto no artigo 11.º dos Estatutos da RTP, aprovados pela Lei n.º 39/2014, de 9 de julho, o Conselho Geral Independente (CGI), por decisão unânime tomada na sua reunião do dia 26 de abril, indigitou para Membros do Conselho de Administração da RTP para o mandato 2021-2023, de acordo com o projeto estratégico para a sociedade apresentado por estes, as seguintes personalidades: Nicolau Fernando Ramos dos Santos – Presidente; Hugo Graça Figueiredo – Vogal; Ana Isabel dos Santos Dias – Vogal responsável pela área financeira, após parecer prévio favorável do membro do Governo responsável pela área das Finanças”, sublinha o organismo presidido por José Vieira de Andrade.

A nova administração não integra um trabalhador como vogal não-executivo, uma reivindicação da Comissão de Trabalhadores (CT) da estação pública, que chegou a eleger Alexandre Leandro como representante dos trabalhadores. A CT diz que a Constituição abre essa possibilidade, mas o CGI sublinha que os Estatutos da RTP não preveem esse cenário.

Nicolau Santos substitui Gonçalo Reis, sobre o qual o CGI realça o “contributo liderante e decisivo, durante dois mandatos, para a afirmação da RTP como serviço público de media diferenciado e de qualidade e como marca de prestígio e credibilidade, assegurando simultaneamente, apesar de todas as dificuldades, a estabilidade da empresa num quadro de recuperação económica e de sustentabilidade financeira”.