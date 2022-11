OE2021. Pagamentos em atraso do Estado aumentam 134,3 milhões de euros

Os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam 563,5 milhões até março de 2021, traduzindo um aumento de 134,3 milhões de euros face ao mesmo período de 2020.

Segundo a Síntese de Execução Orçamental hoje divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), aquele valor representa um aumento de 67,3 milhões de euros face ao valor verificado no final do mês anterior.

"Para a evolução homóloga, contribuíram, sobretudo, os Hospitais EPE que registaram um aumento de 146,4 milhões de euros, atenuado pela diminuição de 23,6 milhões de euros na Administração Regional", refere a DGO.

Os hospitais EPE deram também o maior contributo para a variação mensal, com um aumento de 65,7 milhões de euros.

O saldo orçamental das Administrações Públicas (AP) agravou-se em 2.358 milhões de euros no primeiro trimestre face ao mesmo período do ano passado, registando no final de março um défice de 2.255 milhões de euros.