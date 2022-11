IEFP retoma procura ativa de emprego e formação em regime presencial

A partir desta terça-feira, 27 de Abril, os desempregados que se encontrem inscritos nos serviços públicos de emprego e abrangidos por prestações de desemprego, terão de voltar a procurar ativamente emprego, mesmo que para isso tenham de se deslocar presencialmente a potenciais empregadores ou para fazer prova dessa procura junto dos serviços do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). O Governo revogou esta segunda-feira o diploma que desde janeiro, devido ao agravamento da situação pandémica no país, suspendia a procura ativa de emprego por via presencial. Desempregados voltam também a poder ser convocados para sessões de formação presencial.

Desde janeiro de 2021 que os processos de procura ativa de emprego - essenciais não apenas para desempregados abrangidos por proteção no desemprego, mas também por beneficiários do Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT), o apoio social criado pelo Executivo para trabalhadores em situação de desproteção económica - tinham sido transferidos para o regime remoto, devido ao agravamento do número de contágios por covid-19 em território nacional.

No despacho publicado esta segunda-feira, e com efeitos práticos a partir de amanhã, o Executivo entende estarem reunidas as condições para um regresso à normalidade, sem necessidade de “manter a suspensão da obrigatoriedade do cumprimento do dever de procura ativa de emprego, bem como da sua demonstração perante o serviço público de emprego, quando envolva deslocação presencial”, lê-se no despacho. Assim, os beneficiários para quem a prova de procura ativa de emprego é obrigatória e condiciona o acesso a prestações de proteção no desemprego, voltam a ter de o fazer presencialmente.

O mesmo despacho determina que os desempregados voltam também a poder ser convocados para sessões de formação conjunta em sala, ou seja, em regime presencial, "no âmbito da concretização das ações previstas no plano pessoal de emprego". No entanto, no despacho publicado esta segunda-feira, o GOverno deixa claro que não decorre "qualquer penalização para o candidato pela não comparência a estas convocatórias, mesmo que já emitidas ou entregues em mão, privilegiando-se, sempre que possível, as convocatórias para sessões em formato não presencial".