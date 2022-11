China Three Gorges já recuperou quase 70% do investimento na EDP

A acionista China Three Gorges (CTG), a maior da EDP, recuperou, até ao momento, 69,6% do investimento que tem na empresa portuguesa. Todos os acionistas da EDP recebem, esta segunda-feira, o valor mais elevado de sempre em dividendos: 753,5 milhões de euros. Apesar de ser o montante mais elevado, a CTG recebe este ano o menor valor desde que ganhou a privatização da companhia elétrica em 2011.

Este ano, a CTG recebe um valor bruto (sem descontar impostos) de 143,4 milhões de euros em dividendos. Se forem considerados todos os dividendos recebidos em 10 anos, bem como o dinheiro encaixado com as vendas de ações da EDP (líquido dos investimentos efetuados), a CTG já embolsou, segundo o “Jornal de Negócios”, 1875 milhões de euros com a EDP. O seu investimento inicial foi de 2.304 milhões.

Em julho do ano passado, a CTG investiu 230 milhões (3,30 euros por ação) para manter a posição de 21,5% na EDP, mas, já este ano, efetuou o desinvestimento mais significativo na companhia. A venda de 100 milhões de ações resultou num encaixe de 534 milhões de euros. A CTG tem, agora, 19,03% do capital da EDP.