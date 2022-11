A história do empresário checo que lesou o Estado em milhões de euros

Esta podia ser apenas a história de mais uma insolvência. Mas é também o relato de como, em menos de um ano, o Estado português sofreu um desfalque de milhões de euros, através de uma sociedade que, segundo o Tribunal de Viana do Castelo, era controlada por um empresário checo, que montou um negócio de distribuição de combustíveis a preços imbatíveis. Esta é a anatomia de uma fraude em estado líquido.

Arcos de Valdevez. Uns quilómetros a norte do rio Lima, o posto da Gasovez operava desde 2008, juntamente com um café. Um negócio familiar, como tantas outras bombas de gasolina. Em setembro de 2017, as quotas da empresa são compradas por uma cidadã venezuelana, Michael Solorzano (51%), e por um empresário galego, Juan Franco (49%), mas quem comanda mesmo o negócio é um empresário da República Checa, Zdenek Chovanec.