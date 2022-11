GeoSat garante dois satélites para Portugal

Portugal garantiu entrada no clube dos países que têm uma presença operacional no Espaço com a constituição de uma empresa especializada e a compra de dois satélites que já estão em órbita. O novo operador dá pelo nome de GeoSat — e tem como acionistas a Omnidea (55%), o CEIIA — Centro de Engenharia e Desenvolvimento (35%) e o Atlantic Centre (10%). Foi esta startup que garantiu em abril a compra dos dois satélites no âmbito do processo de falência da empresa Urthecast, que teve início no Canadá, mas também se estendeu à justiça espanhola.

Além dos satélites, a nova empresa garantiu a compra de antenas de receção de dados, servidores, e ainda as empresas Urthecast España, Deimos Imaging e Dot Imaging, que se encontram sediadas em Espanha. A GeoSat refere que a operação exige um investimento total de €20 milhões durante os próximos cinco anos. A empresa preferiu não revelar o custo específico dos satélites, mas recorda que o Deimos 1 e o Deimos 2 tinham sido avaliados em mais de €70 milhões em 2015.