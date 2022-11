Ministro revela que foram enviadas “cartas de conforto” a 6.240 trabalhadores da TAP a dizer que não vão perder o emprego e nega chantagens

O ministro das Infraestruturas e da Habitação rejeita que se trate de chantagem quando se fala nos despedimentos. Garante que a TAP está numa situação limite e que precisa de reduzir efetivos com urgência para se poder salvar. “Não é uma questão de chantagem, é que a empresa precisa desesperadamente de uma redução de efetivos e uma redução drástica de custos porque teve uma travagem brusca da atividade”, disse à SIC.

Pedro Nuno Santos adiantou ainda que vão ser dispensados trabalhadores de todos os sectores da companhia aérea. Apesar das rescisões por mútuo acordo, reformas e pré-reformas, Pedro Nuno Santos garantiu que foram enviadas cartas de conforto a pelo menos 6.240 trabalhadores a dizer que não está em causa a sua permanência na empresa.

O ministro disse, em entrevista à SIC, que não são apenas os trabalhadores da TAP que estão a passar por uma enorme dificuldade, “toda a economia sofreu uma travagem brusca”. Pedro Nuno Santos acrescentou que os prejuízos da companhia aérea estão exatamente em linha com o que está a acontecer em toda a Europa devido à pandemia.

Apesar de a TAP ainda se encontrar ao abrigo do auxílio de Emergência e Reestruturação, Bruxelas entendeu compensar as perdas do surto registado entre março e junho de 2020, quando Portugal e outros países tiveram de impor restrições às viagens para conter a pandemia.

“A Comissão Europeia considera que a medida de apoio portuguesa a favor TAP, no valor de 462 milhões de euros, está em conformidade com as regras da UE em matéria de auxílios estatais. A medida visa compensar a companhia aérea pelos danos sofridos devido ao surto de coronavírus entre 19 de março e 30 de junho de 2020”, informa a instituição em nota de imprensa.

O executivo comunitário contextualiza que, segundo a notificação de Portugal, este apoio estatal serve para fazer face aos prejuízos resultantes das “medidas de contenção e das restrições às viagens que Portugal e outros países de destino tiveram de introduzir para limitar a propagação do coronavírus”.

O ministro das Infraestruturas afirmou ainda que os novos órgãos sociais da empresa devem ser conhecidos nas próximas semanas. Pedro Nuno Santos não quis avançar com nomes, mas disse que na altura certa "terão uma equipa para implementar o plano de restruturação".

Num ano marcado pela pandemia, a TAP registou um prejuízo de 1.230 milhões de euros. É o maior prejuízo de sempre na história da transportadora aérea. A companhia perdeu 3,4 milhões de euros por dia. Tudo somado, num ano em que a pandemia afastou o mundo, registou-se uma quebra de cerca de 73% de passageiros.