Ministério Público investiga suspeitas sobre redes de fraude nos combustíveis

Este inquérito partiu de duas denúncias diferentes apresentadas no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) a 5 de abril e a 2 de maio de 2019. “As denúncias em referência encontram-se em investigação no âmbito de um inquérito que corre termos no DIAP do Porto e que se encontra em segredo de justiça”, indicou a PGR, sem esclarecer, contudo, se foram já constituídos arguidos.

O Expresso teve acesso a ambas as denúncias, que têm em comum a identificação de uma rede de empresas que envolve o empresário checo que comandou a insolvente Gasovez (que ficou a dever €6,8 milhões ao Fisco). Numa das denúncias, o autor diz ter visto “faturas de venda com preços a clientes finais inferiores aos preços de compra por petrolíferas à saída das refinarias”, por exemplo. Na outra é descrito um conjunto mais alargado de empresas, incluindo várias na região Sul do país, com um modus operandi semelhante, que entre a não declaração de todos os volumes introduzidos no mercado e o aproveitamento da morosidade do Fisco conseguem colocar no mercado combustível a preços especialmente reduzidos.