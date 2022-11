Vinho do Porto. The Fladgate Partnership declara Vintage pelo quarto ano consecutivo

Pela primeira vez na história, o grupo The Fladgate (TFP) Partnership declarou quatro anos consecutivos de Vintage. Depois de um ciclo recorde de três anos de Vintage Clássico, o grupo liderado por Adrian Bridge decide manter a onda. Não é um ano “clássico”, mas a qualidade é suficiente para satisfazer a procura crescente dos Single Quinta Vintages, explica a empresa.

Assim,o TFP anunciou o lançamento dos Vintage Taylor´s Quinta de Vargellas (5 mil caixas), Taylor´s Quinta de Terra Feita (1.500 caixas), Croft Quinta da Roeda (2.950 caixas) e Fonseca Guimarães 2019 (4 mil caixas), mas vai mante-los nas caves para lançamento posterior, dentro de 8 a 10 anos, “já mais próximos da maturidade certa para o consumo”, acrescenta.

Aliás, só em janeiro o grupo lançou no mercado os Vintage Clássico de 2018 declarados em 2020, uma vez que decidiu “não pressionar o mercado” em ano de pandemia. Aproveitar ao máximo o potencial de valorização deste vinho justificou, adiar até 2021 a sua comercialização quando em condições normais isso seria feito em setembro. “Atendendo à situação económica que vivemos, engarrafaremos os vinhos em julho como de costume, mas apenas iniciaremos a sua comercialização no início de 2021", justificou na altura a empresa ao Expresso.

No ano passado, a explicação para três lançamentos consecutivos de Vintage Clássico - uma classificação que só costumava ser usada, em média, duas a três vezes por década e é percebida pelo mercado como garantia de qualidade máxima e, consequentemente, indicador de valorização de um vinho - apontou para "as condições gerais excelentes, mas que foram verdadeiramente excecionais no Douro Superior”, onde a Taylor´s tem a Quinta de Vargellas, uma das suas propriedades mais emblemáticas.

Agora, Adrian Bridge garante que “a vindima de 2019 produziu excelentes vinhos com grande capacidade de envelhecimento em garrafa.

Com 3 hotéis, entre o Porto. Gaia e o Douro, 4 centros de visitas, o projeto WoW, com museus e restaurantes no coração das caves do vinho do Porto, e as casas de Vinho do Porto Taylor´s, Fonseca e Croft , o grupo fechou 2020 com vendas de 90 milhões de euros, 28% abaixo do ano passado, num desempenho que reflete o impacto da pandemia, apesar de crescimentos de 11% no Reino Unido e de 7% nos EUA. Admite que um Vintage tem tradução direta nos resultados e apresenta números que ajudam a perceber isto: o preço recomendado para um Vintage Clássico no momento em que entra no mercado passa facilmente os 100 euros, enquanto um Vintage não clássico , apresentado como “mais democrático” fica por metade do preço e a categoria seguinte é inferior a €20.