Montepio já controla ações de Casimiro

O Montepio já executou o penhor das ações da Pasogal na Groundforce e, apurou o Expresso, tem recebido manifestações de interesse pela participação de Alfredo Casimiro. Não obstante, o banco não se tornou dono da Groundforce, tem apenas a disponibilidade das ações e poderá, nesse âmbito, negociar a venda dos títulos. Nada impede porém que Alfredo Casimiro, o acionista maioritário (50,1%), faça o mesmo. O empresário está, aliás, a negociar a venda da sua participação com o fundo de capital de risco espanhol, Atitlan, uma empresa com investimento no imobiliário e agroalimentar em Portugal. O Montepio não é, nem quer ser, acionista da Groundforce. O seu objetivo é vender as ações a um preço adequado que lhe permita cobrir a dívida da Pasogal, que ultrapassará os €3 milhões. Na verdade, se o encaixe for superior à dívida, o excesso reverterá a favor de Casimiro.

Para o Governo a prioridade é encontrar uma solução estrutural. O secretário de Estado-adjunto e das Comunicações, Hugo Mendes, afirmou esta semana, em entrevista à RTP, que o Governo vai manter-se equidistante das negociações e que a única coisa que pretende é que o futuro acionista tenha músculo financeiro e capacidade para assegurar a viabilidade da Groundforce até à retoma do sector. O salário dos trabalhadores em abril estava garantido, avançou o governante, sublinhando que não estava em condições de assegurar que o de maio também estaria. A pressão é grande. A Caixa Geral de Depósitos, entretanto, já comunicou ao Governo que não estão reunidas as condições para avançar com o empréstimo garantido de €30 milhões à Groundforce, pedido no verão de 2020. A frágil situação da Pasogal de Alfredo Casimiro foi um dos motivos que levaram o banco público a travar a fundo.