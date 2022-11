Bazuca: Portugal entregou versão final em Bruxelas: "Exige celeridade, rigor e escrutínio na execução", diz Costa

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo português já fez a entrega formal à Comissão Europeia da versão final do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), esta quinta-feira de manhã. Portugal cumpre, assim, o objetivo auto-proposto: ser o primeiro país da UE a entregar a versão final, negociada com a Comissão Europeia.

Numa sequência de tweets, António Costa quis sinalizar pressa na execução - pese embora o plano só possa ser oficialmente posto em prática quando todos os países da UE tiverem ratificado o seu pressuposto, a emissão de dívida pela UE. O processo vai adiantado, depois da ratificação alemã confirmada pelo respetivo Tribunal Constitucional, mas ainda falta quase uma dezena de países para dar o processo como terminado.

Mas para Costa não há tempo a perder: "Exige celeridade, rigor e escrutínio na execução", afirmou o primeiro-ministro, acrescentando que haverá "fiscalização política pelo Parlamento, acompanhamento pela sociedade na Comissão de Acompanhamento, fiscalização pelo Tribunal de Contas e Ministério Público", mas também um "Portal da Transparência" que "garante que os cidadãos sigam a par e passo a execução do Plano."

Nas primeiras palavras sobre a "bazuca" portuguesa, António Costa quis sublinhar também a abertura do Governo à discussão pública. "O Plano de Recuperação e Resiliência, desenvolvido com base na visão estratégica elaborada pelo Prof. Antonio Costa Silva, está articulado com o próximo PT2030 e foi objeto de ampla participação que autonomizou, por exemplo, dois novos capítulos dedicados à #Cultura e ao #Mar. E prometeu que o plano será "executado de forma descentralizada e em parceria, com Regiões e Autarquias, empresas e instituições do ensino superior, cientistas e agentes culturais e instituições da economia solidária e social."

A presidente da Comissão Europeia também já deu conta da entrega do documento. E sublinhou o objetivo final: ter tudo no terreno já no verão:

"Pela Europa fora, podemos ver as campanhas de vacinação a acelerar. Em paralelo, é agora de toda a importância lançar o NextGenerationEU [que inclui não só o Plano de Recuperação e Resiliência mas também o REACT EU e as verbas do Desenvolvimento Rural e do Fundo Transição Justa]. A recuperação económica deve andar de mãos dadas com uma melhoria da situação sanitária no terreno. Dou as boas-vindas ao Plano de Recuperação e Resiliência como o primeiro submetido à Comissão. (...) A Comissão está ansiosa por avaliar o plano português, que se centra na resiliência e transições climática e digital e inclui projetos em quase todas as áreas de referência. Vamos continuar a dialogar intensamente com os Estados-Membros para os ajudar a concluir planos de alta qualidade", frisou Ursula von der Leyen, em comunicado.

António Costa comunicou este passo do seu executivo no final de uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Andorra, após a XXVII Cimeira Ibero-Americana.

"O ministro do Planeamento [Nelson de Sousa] informou-me há pouco que na sexta-feira de manhã entregará o PRR à Comissão Europeia. O trabalho realizado ao longo dos últimos meses produziu os seus frutos", declarou o líder do executivo português.

