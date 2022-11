Groundforce. Banco de Fomento justifica chumbo do empréstimo com falta de plano de reestruturação e reservas face à viabilidade da empresa

O Banco de Fomento banco decidiu chumbar o empréstimo garantido de 30 milhões de euros à Groundforce por considerar que existem "reservas quanto à viabilidade económica e financeira" da empresa e quanto "à sua capacidade de reembolsar a linha de crédito solicitada".

É esta a conclusão apontada numa carta enviada pelo Banco de Fomento à Groundforce, à TAP e à Pasogal de Alfredo Casimiro, a que o Expresso teve acesso e na qual o banco explica a decisão. A CGD também comunicou ao Governo que não iria avançar com o crédito pretendido pela Groundforce, empresa cujos salários nos últimos meses têm estado a ser pagos pela TAP - e estão neste momento garantidos apenas até abril.

O Banco de Fomento aponta uma a uma as razões que o levaram a não avançar com a desejada luz verde ao empréstimo que Alfredo Casimiro, acionista maioritário (50,1%), tem considerado fundamental para salvar a Groundforce. Tratava-se de uma operação de financiamento pelo prazo de seis anos com carência de 18 meses.

A ausência da aprovação e implementação efetiva por parte da administração da Groundforce de um plano de reestruturação profundo que adeque a estrutura de custos à nova realidade de receitas e à lentidão da retoma é uma das razões que justificam o chumbo.

Outra é não estar garantida "uma disponibilidade financeira robusta dos acionistas para cobrirem os mais de 40 milhões de euros de prejuízos previstos para 2020-2021" - capacidade que o banco considerava essencial para estabilizar a recapitalização do balanço da empresa em todo o horizonte temporal da operação.

O Banco de Fomento aponta ainda uma terceiro razão: o facto de as licenças emitidas pela ANAC para a Groundforce operar nos aeroportos nacionais cessarem a validade entre 2023 e 2025. Sendo que neste último ano 70% do financiamento ainda estaria por liquidar, o que poderia levar a empresa a deixar de ter condições para operar.

Apesar de não aprovar a operação, o Banco de Fomento afirma que continua disponível para a trabalhar numa solução que se enquadre no pretendido por todos os intervenientes no processo. Alfredo Casimiro está, avançou o “Correio da Manhã”, a negociar a venda da sua participação a um fundo de capital de risco espanhol, a Atitlan.