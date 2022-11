Fundos. Porque não fazem as cidades mais bosques e matas como Monsanto?

O secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, desafia as cidades a fazerem mais matas e bosques em espaço urbano. “Porque é que Lisboa, Porto ou as cidades médias, além dos parques verdes, não constroem bosques em torno das cidades que sirvam para lazer?”, perguntou o governante durante o debate Cidades pela Neutralidade Carbónica 2030.

Esta reflexão sobre os desafios que se colocam aos municípios e oportunidades decorrentes da nova vaga de fundos europeus foi promovida na passada quinta-feira pela Deloitte e o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável – BCSD Portugal.

E o governante que tutela o investimento das autarquias defendeu que não é preciso reinventar a roda para atingir a neutralidade carbónica das cidades. Importa é multiplicar as soluções com provas dadas no presente – como as ciclovias e o alargamento dos espaços verdes – e no passado – como a criação de bosques, verdadeiros pulmões urbanos.

“Fazemos ciclovias e fazemos parques verdes, bastantes nos últimos 20 anos e muitos com os fundos comunitários. Mas não fazemos nem matas nem bosques em espaço urbano. E antigamente fazíamos”, lamentou o governante.

Como nasceu Monsanto

“Monsanto, no século passado, era um espaço agrícola”, lembrou Carlos Miguel sobre a origem do grande pulmão verde da capital do país.

Recorde-se que foi em 1934 que o então ministro das obras públicas, Duarte Pacheco, determinou que a câmara municipal de Lisboa promovesse a criação, na serra de Monsanto, de um parque florestal da cidade com a área aproximada de 600 hectares.

“Em 1940 é que se começaram a plantar as árvores e os arbustos que hoje conhecemos. Quer isto dizer que o parque de Monsanto tem 80 anos. Não é assim tão velho quanto isso. Não tem um século. E a questão é esta: porque não fazemos mais parques urbanos, parques como Monsanto?”, explicou Carlos Miguel.

O governante lembrou que os planos diretores municipais até obrigam a que os espaços urbanos sejam envoltos em áreas de verde ecológico urbano. “E aí poderíamos perfeitamente ter bosques, ter matas, e este seria um contributo muito importante para a neutralidade carbónica”, disse o secretário de Estado, lembrando a prioridade que a próxima vaga de fundos europeus dará aos investimentos na descarbonização das cidades.

Fundos europeus mais verdes

Fazer um planeamento urbano mais verde foi um dos conselhos deixados aos autarcas por Miguel Eiras Antunes, partner da Deloitte.

Este perito em cidades inteligentes alerta, sobretudo, para a necessidade de tornar os edifícios, as infraestruturas e a mobilidade mais sustentáveis e inteligentes e em apostar nos princípios da circularidade e da proximidade nas cidades que representam 70% do consumo de energia e 75% das emissões de carbono. Em Portugal, 65% da população vive em centros urbanos.

“Ainda que haja municípios com planos sérios para a descarbonização, eu diria que dos 308 municípios são poucos aqueles que têm de facto planos estruturados para mitigar as alterações climáticas. Há muitos autarcas que estão a estruturar esses planos”, disse Miguel Eiras Antunes.

Este perito sugere aos municípios que afetem uma equipa específica para aproveitar as oportunidades de financiamento para estes investimentos verdes. Em causa estão múltiplas iniciativas e novos fundos europeus, como o Pacto Ecológico Europeu, o instrumento de recuperação Next Generation EU, o Horizonte Europa e a missão das 100 cidades com impacto neutro no clima 2030 ou o Novo Bauhaus Europeu.

Cerca de um terço dos tradicionais fundos comunitários terão como foco projetos verdes e a União Europeia tem anunciado múltiplas oportunidades para as cidades financiarem os seus investimentos. “Este futuro mais verde e saudável requer fundos europeus, mas também a visão e o empenho da administração local e do sector privado”, tem defendido a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Agora ou nunca

O secretário-geral do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável – BCSD Portugal, João Meneses, dedicou a sua intervenção à urgência de abraçar o desafio da sustentabilidade e tentar mitigar o fenómeno das alterações climáticas, cumprindo o Acordo de Paris e reduzindo em 55% as emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

“Se a Gronelândia derreter, o nível do mar sobe seis a sete metros, a altura de um poste de iluminação pública. Se for o polo Sul, se for a Antártida a derreter, o nível do mar deverá subir cerca de 60 metros. Ora eu recordo que o Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, tem 50 metros de altura, para termos uma escala do tipo de consequências”, disse João Meneses.

O debate Cidades pela Neutralidade Carbónica 2030 continuou aqui, com vários autarcas e peritos sobre as oportunidades de financiamento existentes.