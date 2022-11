Por cada dia de 2020, foram destruídas 200 mil notas de euros. Já não tinham "qualidade"

Em cada dia de 2020, foram destruídas, em Portugal, 200 mil notas de euros. A decisão de que as notas "não evidenciavam qualidade suficiente para voltar a circular" cabe ao Banco de Portugal, que revelou os dados esta semana no seu relatório da emissão monetária.

O Banco de Portugal é a autoridade responsável pela produção e processamento de notas no país e, segundo os números divulgados, as notas destruídas totalizaram, no acumulado do ano, mais de 73 milhões de euros.

Estas notas não tinham qualidade para continuarem em circulação e a trocar de mãos, por isso, o Banco de Portugal optou pela sua destruição. O número foi mais baixo do que no ano anterior, em que essa decisão foi tomada relativamente a notas com valores superiores a 100 milhões de euros - em 2020, a pandemia também conduziu a muitas transações para o mundo digital.

Incineração total a partir deste ano

A quantidade de notas que foram retiradas de circulação equivale, segundo cálculos do Banco de Portugal, a 63 toneladas de resíduos – “foram destruídas nas instalações dos quatro centros de processamento do Banco, existentes no Complexo do Carregado, na Filial do Porto e nas Delegações Regionais da Madeira e dos Açores”.

“As 61,6 toneladas de fragmentos resultantes da destruição das notas de euro no Carregado, no Porto e no Funchal, correspondentes a 98% do total, são incineradas para valorização energética”, explica o banco no relatório.

A restante percentagem, 2%, não, mas por pouco tempo: “Os restantes resíduos, originados na Delegação Regional do Banco em Ponta Delgada, têm sido depositados em aterro sanitário na ilha de São Miguel mas, a partir de 2021, passarão a ser enviados para a Ilha Terceira, onde serão igualmente incinerados”.

Notas de 20 euros são as mais destruídas

As notas destruídas não são todas do mesmo valor. As de 20 euros (que são também as mais levantadas e mais depositadas no país) foram as mais representativas (35% do total), próxima da proporção conjunta das notas de 5 e 10 euros.

“Estas denominações têm registado as maiores taxas de destruição no conjunto da área do euro. Para aumentar a durabilidade das notas de 5 e 10 euros, o Eurosistema decidiu aplicar, na produção da série Europa, uma camada protetora de verniz, medida que, em 2021, será estendida à produção de notas de 20 euros”, adianta a autoridade.

No mesmo relatório, o Banco de Portugal refere que "durante o ano, foram retiradas da circulação em Portugal 12.028 contrafações de notas de euro e 2492 contrafações de moedas de euro, correspondentes a percentagens ínfimas do número de notas e moedas genuínas em circulação". Mais uma vez, as notas de 20 euros são as mais contrafeitas.