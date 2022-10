Orçamento do Estado paga estradas que Bruxelas se recusou a financiar

O ministro do planeamento, Nelson de Souza, não deixou cair as estradas que a Comissão Europeia se recusou a financiar no âmbito dos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021-2026, vulgo bazuca europeia.

“Não são financiadas no Plano de Recuperação e Resiliência, mas são financiadas pelo OE”, disse, esta sexta-feira, o ministro que tutela a pasta dos fundos europeus.

Há um mês que já se sabia que Bruxelas não queria pagar todos os investimentos rodoviários propostos pelo governo português no PRR. E que este não estava interessado em deixar cair projetos, mas em encontrar soluções de financiamento alternativas.

A nova versão do PRR apresentada esta sexta-feira revela agora um corte de €50 milhões nos fundos europeus para os investimentos rodoviários nos chamados “missing links”, um corte de €45 milhões para ligações transfronteiriças e um corte de €48 milhões para as acessibilidades rodoviárias às áreas de acolhimento empresarial.

Fruto das negociações e da posição assumida pela Comissão Europeia, o ministro do planeamento explicou que teve de proceder a um “redimensionamento” do investimento na rodovia.

Em causa está a “não consideração de um conjunto de investimentos – que rondam os €140 milhões – que foram retirados desta componente” do PRR destinada às infraestruturas, explicou Nelson de Souza.

Mas em simultâneo com a aprovação do PRR, o governo encontrou uma fonte de financiamento alternativa e aprovou a execução desses investimentos rodoviários no quadro do Orçamento do Estado.