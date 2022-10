Já estão definidas as 26 atividades e os 11 sectores de turismo e cultura para beneficiar de apoios do Estado

Há 26 atividades económicas da cultura, turismo, eventos e espetáculos - da fotografia ao fabrico de explosivos - que podem beneficiar da dispensa parcial e da isenção do pagamento de contribuições para a Segurança Social e que podem, ainda, ser enquadráveis no apoio extraordinário criado para trabalhadores e empresários que perderam rendimentos. Para este último, há outros 11 sectores - dos escultores aos toureiros - que podem igualmente contar com este apoio.

Os códigos das atividades económicas e dos sectores enquadrados nestas duas medidas para combater os efeitos das medidas de combate à covid-19 foram estabelecidos esta sexta-feira, 16 de abril, em Diário da República pelo Governo, através da Portaria n.º 85/2021. Ainda que só agora seja publicado, o diploma produz efeitos desde 23 de março, a data da criação das medidas para os meses de março, abril e maio - levou um mês a que a lista das atividades se tornasse efetiva.

Estas são atividades que têm estado impedidas ou limitadas no exercício devido ao confinamento decretado pelo Governo, ou pelas medidas de emergência em vigor desde que eclodiu a crise pandémica.

No diploma agora publicado, "as entidades empregadoras dos sectores do turismo e da cultura, com quebra de faturação, beneficiam da dispensa parcial e isenção do pagamento de contribuições para a segurança social referida na alínea a) do artigo anterior, desde que detenham, à data de 31 de dezembro de 2020", um código de atividade que conste da seguinte listagem de classificação portuguesa das atividades económicas:

a) 20510 - Fabricação de explosivos e artigos de pirotecnia;

b) 47610 - Comércio a retalho de livros, em estabelecimentos especializados;

c) 47630 - Comércio a retalho de discos, CD, DVD, cassetes e similares, em estabelecimentos especializados;

d) 49392 - Outros transportes terrestres de passageiros diversos, n.e.;

e) 551 - Estabelecimentos hoteleiros (e todas as subclasses);

f) 552 - Residências para férias e outros alojamentos de curta duração (e todas as subclasses);

g) 553 - Parques de campismo e de caravanismo (e todas as subclasses);

h) 559 - Outros locais de alojamento (e todas as subclasses);

i) 561 - Restaurantes (e todas as subclasses);

j) 562 - Fornecimento de refeições para eventos e outras atividades de serviço de refeições (e todas as subclasses);

k) 563 - Estabelecimentos de bebidas (e todas as subclasses);

l) 581 - Edição de livros, de jornais e de outras publicações (e todas as subclasses);

m) 591 - Atividades cinematográficas, de vídeo e de produção de programas de televisão (e todas as subclasses);

n) 592 - Atividades de gravação de som e edição de música (e todas as subclasses);

o) 74200 - Atividades fotográficas;

p) 771 - Aluguer de veículos automóveis (e todas as subclasses);

q) 77210 - Aluguer de bens recreativos e desportivos;

r) 791 - Agências de viagem e operadores turísticos (e todas as subclasses);

s) 799 - Outros serviços de reservas e atividades relacionadas (e todas as subclasses);

t) 823 - Organização de feiras, congressos e outros eventos similares (e todas as subclasses);

u) 85520 - Ensino de atividades culturais;

v) 900 - Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e literárias (e todas as subclasses);

w) 910 - Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais (e todas as subclasses);

x) 932 - Atividades de diversão e recreativas (e todas as subclasses);

y) 93291 - Atividades tauromáquicas;

z) 94991 - Associações culturais e recreativas.

Em causa, neste caso, está o apoio ao empregador com quebras de faturação abaixo de 75% ("que, por isso, suporte parte da compensação retributiva correspondente aos custos salariais com as horas não trabalhadas, tem direito à isenção do pagamento de contribuições a seu cargo relativas aos trabalhadores abrangidos"), mas também igual ou superior a 75% ("tem direito à dispensa parcial de 50% do pagamento de contribuições a seu cargo relativas aos trabalhadores abrangidos").

Além disso, os “trabalhadores independentes, empresários em nome individual, gerentes e membros de órgãos estatutários com funções de direção, cuja atividade se enquadre nos sectores do turismo, cultura, eventos e espetáculos, e que estejam em situação de comprovada paragem total da sua atividade ou da atividade do respetivo sector, em consequência da pandemia da doença COVID-19, podem aceder ao apoio extraordinário à redução da atividade económica” desde que tendo estes códigos de atividade económica ou que estejam, também, incluídos nas seguintes atividades que constam do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares:

a) 1314 - Arqueólogos;

b) 1326 - Guias-intérpretes;

c) 2010 - Artistas de teatro, bailado, cinema, rádio e televisão;

d) 2011 - Artistas de circo;

e) 2019 - Cantores;

f) 2012 - Escultores;

g) 2013 - Músicos;

h) 2014 - Pintores;

i) 2015 - Outros artistas;

j) 3010 - Toureiros;

k) 3019 - Outros artistas tauromáquicos.