Governo conta aplicar €890 milhões do Plano de Recuperação ainda em 2021

O governo português deverá aplicar, já este ano, €890 milhões de medidas de relançamento da economia no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A previsão consta do Programa de Estabilidade 2021-2025. O ministério das Finanças destaca o novo Mecanismo de Recuperação e Resiliência “onde se enquadra o PRR português cuja implementação deverá ser iniciada na segunda metade do ano”.

Este montante é o equivalente a 5% do envelope de €16.643 milhões deste envelope extraordinário de subsídios e empréstimos do instrumento de recuperação Next Generation EU, mais conhecido por bazuca europeia.

De acordo com o Programa de Estabilidade, a despesa relacionada com o PRR ascenderá, no próximo ano, a €3142,6 milhões. No final de 2022, cerca de 24% do envelope estará então aplicado.

O ano de mais forte execução será 2023, com os investimentos e outras despesas previstas no âmbito do PRR a ascenderem a €3.755,6 milhões. No final de 2023, praticamente metade deste envelope de subsídios e empréstimos para 2021-2026 estará então aplicado.

O PRR de Portugal encontra-se estruturado em três dimensões – a resiliência, a transição climática e a transição digital. Estas dimensões são concretizadas através de 20 componentes, que integram, por sua vez, 37 reformas e 82 investimentos, totalizando 16.643 milhões de euros, sendo 13.944 milhões de euros financiados através de subvenções e 2.699 milhões de euros através de empréstimos.

Segundo o ministério das Finanças, €10.246 milhões do total destes €16.643 milhões dizem respeito a investimento público. O equivalente a 62% do PRR português.