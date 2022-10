Empresas terão mais €2,3 mil milhões do PRR se precisarem

A última versão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021-2026 prevê a possibilidade de recurso adicional até €2.300 milhões de empréstimos do instrumento de recuperação Next Generation EU, vulgo bazuca europeia, para as empresas portuguesas.

De acordo com a apresentação pública desta sexta-feira, a principal componente do PRR é agora a capitalização e inovação empresarial com €2.914 milhões, dos quais €1.364 milhões atribuídos a Portugal a título de subsídios e €1550 milhões a título de empréstimos.

Em causa está o equivalente a 17,5% do bolo total de €16.644 milhões do PRR. Mas tanto o bolo como esta fatia dedicada à capitalização e inovação das empresas poderão subir já no próximo ano. É que o ministro do planeamento, Nelson de Souza, previu a possibilidade de pedir emprestado até mais €2,3 mil milhões à Comissão Europeia até 2022.

“Desde que se verifique uma procura, quer na área da capitalização, quer na área das agendas mobilizadoras de inovação, fica o compromisso no PRR de se solicitar uma verba adicional até €2.300 milhões de euros destinados a reforçar estas medidas”, disse Nelson de Souza esta sexta-feira, durante a apresentação do PRR.

Face à versão prévia à discussão pública, o PRR já contempla um reforço de €300 milhões de empréstimos para a capitalização das empresas.

Os maiores investimentos previstos nesta gaveta do PRR são as agendas/alianças mobilizadoras ou verdes de reindustrialização; a Missão Interface para renovação da rede de suporte científico e tecnológico e sua orientação para o tecido produtivo; a agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria; a recapitalização do sistema Empresarial da região autónoma dos Açores; o relançamento económico da agricultura açoriana e a capitalização de empresas e resiliência financeira através do Banco Português de Fomento.

Pelas contas do primeiro-ministro António Costa, as empresas têm direito a €4,9 mil milhões na versão atual do PRR. Verba que poderá subir aos €7,2 mil milhões com este empréstimo, caso revelem capacidade de absorção suficiente até 2022.