Portugal fora da produção de vacinas contra a covid-19

Se no ano passado o fabrico de máscaras e equipamentos de proteção permitiu à indústria têxtil nacional mitigar o impacto da acentuada queda de atividade económica, no que respeita ao fabrico de vacinas a já residual indústria farmacêutica nacional revela-se impotente para participar neste mercado de emergência. Pelo menos para já.

Segundo a Apifarma — Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, a potencial participação da indústria nacional no fabrico de vacinas é inviável, porque os processos de produção de vacinas para a covid-19 “só podem ser levados a cabo por técnicos e operadores altamente qualificados, quase inexistentes em Portugal”, e no nosso país “são poucos os recursos com essas competências e não há atual­mente capacidade industrial de biotecnologia para produzir vacinas para a covid-19”. Em novembro, conforme o Expresso então noticiou, o Governo português estava a tentar captar o interesse das multinacionais para fabricar vacinas em Portugal. O Expresso questionou agora a Apifarma sobre se em algum momento discutiu com o Governo possíveis investimentos em capacidade industrial para o fabrico de vacinas em Portugal, mas a associação recusou-se a responder. Em Paredes de Coura, a biotecnológica espanhola Zendal está a construir uma fábrica de vacinas com um investimento de €15 milhões, mas é uma incógnita se esta unidade, que ficará pronta no próximo ano, vai produzir vacinas para a covid-19.