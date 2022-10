Componentes automóveis derrapam na exportação

As exportações de componentes automóveis caíram de 5,2% no mês de Fevereiro, face ao mesmo período de 2020. É a segunda quebra consecutiva do sector depois de 6 meses em crescimento, anunciou a AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel em comunicado divulgado esta sexta-feira.

No acumulado do ano, as exportações caíram 7,6%, para os 1700 milhões de euros. E a a explicação, refere a AFIA, que baseia as suas contas nas estatísticas do INE, passa pela pandemia e pelo Brexit.

No que se refere aos países de destino das exportações, de Janeiro a Fevereiro de 2021 e quando comparados com 2020, Espanha mantém-se na liderança com vendas no valor de 518 milhões de euros (-5,2%), seguida da Alemanha, com 328 milhões de euros (-4,5%), a França com 211 milhões de euros (-11,2%) e o Reino Unido com 83 milhões de euros (-46,2%), r quatro países que em conjunto, respondem por 68% das exportções lusa do sector.

"Entre os fatores que influenciaram negativamente o comportamento das exportações destaca-se a escassez de semicondutores que está a afetar a atividade dos construtores de automóveis, e que levou algumas fábricas de construção automóvel na Europa a atrasar, ou até mesmo a parar, temporariamente por falta chips afetando assim, a indústria portuguesa de componentes devido às paragens na produção dos seus clientes", refere a AFIA.

"O Brexit (e as medidas que os países europeus tomaram para mitigar a propagação dos contágios provocados pela Covid-19, nomeadamente o confinamento e o encerramento dos stands de vendas e automóveis, são também algumas das variáveis que levaram a estes resultados", acrescenta.

Mas a AFIA ainda vê sinais de resiliência e sublinha que a queda de 7,6% nos dois primeiros meses do ano, compara com uma descida de 23,1% no mercado automóvel europeu. de acordo com dados da ACEA - Associação dos Construtores Automóveis Europeus.