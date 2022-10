Bancos aprovam revitalização de empresa de energia com perdão de 80 milhões de euros

O plano de revitalização da EIP, uma das mais antigas fornecedoras de equipamentos para a rede elétrica nacional, foi aprovado pelos credores e homologado pelo Tribunal da Comarca de Lisboa esta semana, tendo contado com o voto decisivo do Novo Banco, que tinha sozinho mais de metade dos créditos. A recuperação da EIP contará com um perdão de dívida de cerca de 80 milhões de euros.

