Sector da saúde quer ser motor da recuperação económica

“A pandemia veio trazer uma nova centralidade à saúde, não só ao nível da prestação de cuidados como em todas as indústrias do sector. Além disso, veio desestruturar a economia — e a saúde, enquanto indústria, pode ser um dos motores da recuperação económica.” Quem o afirma é Joaquim Cunha, diretor executivo do Health Cluster Portugal (HCP), associação que reúne universidades e instituições de investigação, hospitais, organizações da sociedade civil e empresas do sector, que apresenta esta sexta-feira ao ministro da Economia um plano para, até 2030, impulsionar a saúde em Portugal.

O Plano de Desenvolvimento da Saúde, a que o Expresso teve acesso, leva em consideração o Plano de Recuperação e Resiliên­cia (PRR) do Governo português para 2021-2026, olhando “para a saúde como um todo (cluster), desde a valorização do conhecimento até às áreas mais de ponta, como os medicamentos inovadores e a smart health (tecnologias inovadoras na saúde)”, explica.