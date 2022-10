Projetos de inovação entre empresas e startups crescem durante a pandemia

O número de projetos de inovação desenvolvidos entre startups, empresas, universidades e centros de investigação aumentou durante a pandemia. 71% dos inquiridos num estudo realizado pela consultora de inovação colaborativa Beta-i a diferentes atores da comunidade tecnológica nacional afirmam que o número de projetos de inovação colaborativa registou um aumento entre março de 2020 e março deste ano.

Paralelamente, mais de metade viu aumentar o número de parceiros de inovação, tentando assim encontrar novas soluções para os desafios que a pandemia veio trazer – apesar de quase metade ter dado preferência aos parceiros locais.

Apesar de, como afirma em comunicado o cofundador e responsável pela área de Comunicação e Conhecimento da Beta-i Alisson Ávila, o inquérito mostrar “como estes últimos 12 meses foram cruciais para o ecossistema melhorar a forma como lida com ambientes de incerteza e, sobretudo, para repensar a forma como encara a inovação”, ainda não é possível assumir uma tendência crescente de colaboração para a inovação e desenvolvimento de novos projetos. E nem sempre estes se traduzem em maiores receitas.

“Os resultados refletem um cenário muito concreto e expectável de movimentação ao nível do digital, o que não representa necessariamente uma maior geração de receita. Será preciso atravessar o ano de 2021, que nos parece muito mais desafiante para os negócios do setor, para confirmar esta tendência de que a colaboração para a inovação se afirma de facto enquanto cultura e processo para a geração de resultados no mercado”, acrescenta o cofundador da consultora que reúne empresas e startups no desenvolvimento de projetos de inovação em quase 20 países.

Embora a crença na inovação e transformação digital tenha aumentado junto de 47% dos inquiridos, o seu otimismo em relação ao futuro manteve-se constante antes e durante a pandemia. E o mesmo se verifica no caso da diversificação dos modelos de financiamento, à redução da burocracia e às regras de compras públicas.

O inquérito, realizado entre fevereiro e março deste ano, contou com a participação de 54 atores da comunidade tecnológica, entre eles fundadores de startups, lideranças e executivos de grandes empresas, investigadores em centros de investigação e investidores, na sua maioria de nacionalidade portuguesa.