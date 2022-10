Preços das casas subiram 5,1% durante um ano de pandemia

A Área Metropolitana de Lisboa registou um dos aumentos mais baixos nos preços da habitação a nível nacional, da ordem dos 3%, entre março de 2020 e o mesmo mês deste ano, ou seja, precisamente desde o início da pandemia.

Aquele valor fica abaixo dos aumentos registados em todo o país e que, no mesmo período, rondaram os 5,8%, de acordo com o índice de preços do idealista apresentado esta quinta-feira. Já em relação à variação trimestral dos preços, a subida foi de 1,6%.

No final do mês de março deste ano, comprar casa em Portugal tinha um custo de 2.181 euros por metro quadrado (m2), em média.

Segundo o idealista, a Área Metropolitana de Lisboa, com 3.098 euros por m2, continua a ser a região mais cara do país, seguida pelo Algarve (2.387 euros por m2), Norte (1.850 euros por m2) e Região Autónoma da Madeira (1.775 euros por m2).

Do lado oposto da tabela encontram-se a Região Autónoma dos Açores (1.013 euros por m2), o Alentejo (1.023 euros por m2) e o Centro (1.128 euros por m2), que são as regiões mais baratas.

À exceção do Alentejo – onde os preços desceram 2,3% nos últimos 12 meses -, em todas as restantes regiões do país houve aumento de preços nos últimos 12 meses.

A maior subida foi registada na Região Autónoma da Madeira (13,4%), seguida pelo Centro (8,5%) e Norte, onde os preços aumentaram 7,7%. Seguem-se o Algarve (6%), a Área Metropolitana de Lisboa (3%) e a Região Autónoma dos Açores (2,6%).

Dos distritos analisados pelo idealista, os maiores aumentos tiveram lugar em Aveiro (15,6%), Funchal, na ilha da Madeira (13,5%), Vila Real (13,4%), Braga (11,9%), Setúbal (8,9%), Coimbra (8,4%), Porto (8,2%), Viseu (7%), Faro (6%), Bragança (4,9%), Lisboa (3,5%), Santarém (3,2%), Leiria (3%), Viana do Castelo (3%), Castelo Branco (2,6%).

Por outro lado, e ainda na análise por distritos, desceram em Portalegre (-9,2%), Guarda (-3,1%), Évora (-2,7%) e Beja (-2,2%).

De referir que o ranking dos distritos mais caros continua a ser liderado por Lisboa (3.438 euros por m2), seguido por Faro (2.387 euros por m2) e Porto (2.170 euros por m2).

Os preços mais económicos encontram-se na Guarda (627 euros por m2), Portalegre (661 euros por m2), Castelo Branco (714 euros por m2) e Beja (770 euros por m2).