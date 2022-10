Portugal tem o terceiro crescimento mais lento da zona euro

Um dos piores do mundo e o terceiro pior na zona euro, apenas à frente dos ‘doentes’ Itália e Grécia. É este o balanço do crescimento da economia portuguesa entre 1999 — ano da criação do euro — e 2026 — último ano das projeções do Fundo Monetário Internacional divulgadas esta semana. Um cenário negro, mas que é menos sombrio quando se olha para a recuperação da crise pandémica a partir de 2021. Não é bom — Portugal não fica nas primeiras posições em termos de crescimento na zona euro, longe disso —, mas também não é mau — o país foge aos últimos lugares. Usando uma expressão muito portuguesa, é assim-assim.

Os números são esclarecedores. Os dados históricos até 2020 e as projeções do FMI a partir de 2021 sinalizam um crescimento médio anual da economia portuguesa de 1,1% entre 1999 e 2026, indicam os cálculos do Expresso a partir da base de dados do “World Economic Outlook” (WEO), do Fundo Monetário Internacional (FMI).

