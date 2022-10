Groundforce: plataforma de sindicatos satisfeita com saída de Paulo Neto Leite, recorda processo por violação de autonomia sindical

É "o virar da página mais negra" da Groundforce/SPdH, afirma a plataforma de quatro sindicatos de terra da aviação numa nota enviada aos associados, a propósito da destituição de Paulo Neto Leite da presidência da comissão executiva, pelo acionista maioritário, Alfredo Casimiro, congratulando-se com a decisão.

Há um conflito entre esta plataforma de sindicatos e Paulo Neto Leite desde o final de 2017, por discriminação de trabalhadores filiados em quatro sindicatos, a quem foi negada a atribuição de um prémio de desempenho, em retaliação pela falta de acordo.

"No passado dia 5 de abril recebemos todos a notícia de que o senhor Paulo Neto Leite cessou funções, com efeitos imediatos, e sem qualquer prerrogativa executiva na gestão da SPdH. Para nós, representa claramente o virar da página mais negra da SPdH, tendo em conta, por exemplo, o que este senhor –conscientemente - fez a centenas de trabalhadores, a 10 dias do Natal de 2017, quando os discriminou pela sua filiação sindical, não lhes pagando meio salário a que tinham (e têm) direito, como em breve se provará na justiça", sublinha na referida nota a plataforma de sindicatos de que fazem parte o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA), o Sindicato Nacional Dos Trabalhadores Da Aviação Civil (SINTAC), o Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) e o Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial (SQAC).

Aos trabalhadores filiados no SIMA, SINTAC, STHA e SQAC, sindicatos com os quais a Groundforce na altura não chegou a acordo, não foi pago meio salário, em 2017. Os sindicatos queixaram-se e o Ministério Público abriu um processo-crime contra Paulo Neto Leite, por violação da autonomia sindical.

"Como todos sabemos, decorre o julgamento deste senhor no processo-crime cujo autor é o Ministério Público e do qual estes sindicatos são assistentes, e que vai prosseguir já no próximo dia 9 de abril", refere o comunicado. O julgamento começou em janeiro e esteve parado, por força da pandemia, sendo retomado esta sexta-feira.

Os quatros sindicatos não ficam por aqui, e salientam que Paulo Neto Leite se vangloriou de ter decidido pagar 500 euros a cada trabalhador, depois de a Groundforce ter falhado o pagamento dos salários de fevereiro, quando na prática só cumpriu o que estava na lei.

Apontam para "manipulação descarada", sublinhando que o gestor nada mais fez do que o "estrito cumprimento imperativo de obrigações legais". Paulo Neto Leite, afirmam "foi - descaradamente – capaz de dizer que se atravessou para pagar €500 a cada trabalhador, quando ocorreu o atraso do pagamento de salários no mês passado".

"Nada de mais falacioso e profundamente reprovável, porquanto a SPdH (não o senhor Paulo Neto Leite) estava – e está – obrigada a entregar as compensações retributivas que recebe da Segurança Social (SS) a cada um dos trabalhadores, sob pena de perda imediata dos apoios, a par de uma contraordenação muito grave, se não o fizer".

Alfredo Casimiro, o acionista maioritário da empresa, afastou na passada segunda-feira Paulo Neto Leite de presidência executiva da Groundforce, assumindo a liderança da empresa, que passou a acumular com a presidência do conselho de administração.

O empresário justificou a decisão por "quebra de confiança" e dos deveres de lealdade por parte do gestor, que está interessado em comprar a participação de Alfredo Casimiro na Groundforce.

Neto Leite diz que cumpriu sempre o seu dever fiduciário e defendeu os interesses da empresa e dos trabalhadores, levando inclusive a Groundforce a apresentar um excelente desempenho económico.

O confronto entre Casimiro e Neto Leite é aberto. O gestor, presidente da Groundforce desde 2017, entrou pela mão de Alfredo Casimiro, e sai por decisão do empresário e maior acionista da empresa de handling.