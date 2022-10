Governo adia programa de promoção do consumo IVAucher até “momento mais adequado”

O Governo adiou a implementação do programa IVAucher, previsto no Orçamento do Estado para 2021. Depois de semanas em silêncio, ou dizendo apenas que estavam a decorrer “reuniões técnicas” com a entidade responsável por colocar o programa no terreno, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais admite que a promoção do consumo em restauração, alojamento e cultura não é para já.

“O IVAucher vai arrancar quando tivermos as condições adequadas para que nos setores da cultura, do alojamento e da restauração se possa, com segurança, fazer um estímulo à procura”, respondeu António Mendonça Mendes em entrevista ao jornal Eco, publicada esta quinta-feira, 8 de abril.

O IVAucher foi criado no Orçamento do Estado para 2021 como um programa para a promoção do consumo: os portugueses poderiam, com ele, gastar em áreas como restauração, alojamento e cultura o IVA de consumos anteriores nesses sectores. A ideia seria que esse gasto do IVA fosse feito seja qual for o cartão e meio utilizado para fazer o pagamento, seja qual for o comerciante em causa, e independentemente do terminal que utiliza.

No mês passado, com o país a preparar-se para começar a saída gradual do confinamento decretado pelo Governo como medida de limitação do contágio da covid-19 – ainda que com limites –, o Ministério das Finanças foi ficando em silêncio em relação ao tema. A 18 de março, o Expresso escreveu que o programa que iria permitir a sua operacionalização nem sequer estava ainda adjudicado – o concurso terminou com uma única entidade, a empresa de pagamentos Pagaqui, mas ainda nada estava a ser preparado formalmente.

Um dia depois da notícia publicada, o Ministério das Finanças optou por falar com a Lusa, dizendo que se encontravam a decorrer “reuniões técnicas entre os serviços do Ministério das Finanças e a entidade que irá processar o serviço de comparticipação dos pagamentos, por forma a garantir a implementação do Programa 'IVAucher'”. Não indicou a empresa, embora se saiba que só a Pagaqui assumiu a participação no concurso.

Agora, a 8 de abril, Mendonça Mendes responde que não faz sentido implementar o programa já, mesmo com o desconfinamento: “Neste momento, podemos ir a um restaurante, mas temos uma limitação de quatro pessoas por esplanada. Hão-de abrir os espaços da cultura, mas há limitações ao nível de utilização e da capacidade. Nos hotéis também existem algumas limitações. Portanto, quando tivermos condições de estimular uma efetiva procura, iremos implementar o IVAucher”.

“Não faz sentido estar a estimular procura superior àquela que é a procura normal. Temos de ir avaliando as condições adequadas para irmos implementando um programa de estímulos como este. Será seguramente implementado, mas num momento mais adequado”, declarou ao Eco, acrescentando que “é preciso aguardar pelo momento oportuno”, mas sem indicar um horizonte.

Este é mais um atraso no programa cujo concurso, de 5,6 milhões de euros, foi já de si polémico. Os operadores acusavam as condições impostas de ser um fato à medida da SIBS, a dona do Multibanco, que depois acabou por nem sequer concorrer. Pelo meio, a Autoridade da Concorrência lançou ao Governo, por duas vezes, alertas sobre o modelo desenhado.