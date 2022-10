Anacom quer alterar regras para evitar que o leilão de 5G se prolongue no tempo

A Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) abriu um processo de consulta ao mercado com o objetivo de alterar o regulamento do leilão das redes móveis de quinta geração (5G), que está a decorrer e que se prolonga há 60 dias úteis, sem fim à vista.

Para acelerar o leilão, a Anacom pretende limitar o número de vezes em que podem ser usados os valores mínimos previstos pelas licitações ou, em alternativa, aumentar o número de rondas de licitação que poderão ocorrer num só dia.

"De forma a prevenir um eventual prolongamento excessivo da duração do leilão do 5G e de outras faixas relevantes, a Anacom decidiu iniciar um procedimento de alteração do respetivo Regulamento que possibilite a introdução de mecanismos de agilização procedimental, incluindo um aumento do número diário de rondas e, se necessário, maiores incrementos nos valores licitados", refere a entidade reguladora em comunicado.

Entre as medidas preconizadas pela entidade Reguladora, destaca-se a redução da duração das rondas de licitação de 60 para 15 minutos ou o alargamento do período diário que é dedicado às licitações. O regulamento do leilão prevê licitações com incrementos de 1%, 3%, 5%, 10%, 15% e 20%. A Anacom pretende limitar o recurso aos incrementos de 1% e 3%, a fim de evitar que as estratégias dos operadores se sobreponham à realização do leilão.

"Na fase de licitação principal que está a decorrer, o incremento de 1% tem sido amplamente utilizado, traduzindo-se numa evolução do preço dos lotes muito lenta, sem ganhos evidentes no que à descoberta do preço diz respeito, adiando a conclusão da fase de licitação principal e, consequentemente, do leilão", refere a Anacom.

A consulta pública deverá durar cinco dias úteis e, só depois desse período, a Anacom poderá proceder às alterações de regulamento.

Por variadas vezes, os operadores têm-se manifestado contra as regras do leilão que a Anacom criou. Vários processos foram interpostos em tribunal por MEO, NOS e Vodafone, com o objetivo de suspender o leilão do 5G. Em contrapartida, o Governo manteve o apoio político à administração da Anacom, liderada por João Cadete de Matos, e aprovou legislação que impediu que o leilão 5G, em específico, fosse suspenso pelas medidas de contingência previstas no estado de emergência.

Apesar da potencial mudança de regulamento, a Anacom refere que as atuais regras "já permitem que os licitantes, querendo, imprimam uma maior celeridade do leilão".

O leilão do 5G arrancou em dezembro de 2020, com uma primeira fase de licitação para novos concorrentes. No início de janeiro de 2021 iniciou-se a fase aberta a todos os operadores, que chegou ontem às 348 rondas.

Por estas razões, a Anacom concluiu que urge promover a adoção de medidas que, ponderando devidamente todos os interesses em causa, minimizem um eventual prolongamento excessivo do leilão, permitindo uma agilização procedimental.

A Anacom justifica esta proposta com o potencial "retardamento no desenvolvimento e entrada em funcionamento das redes, em prejuízo dos cidadãos e das empresas, impossibilitando-os de obter todos os benefícios económicos e sociais decorrentes da transição digital impulsionada pelo 5G".

A reguladora refere o impacto que a duração do leilão poderá ter na economia portuguesa e recorda os potenciais impactos que poderá causar nos reforços das redes 3G ou 4G, "atrasando os benefícios decorrentes do cumprimento das obrigações de cobertura, de desenvolvimento das redes e de reforço do sinal de voz".