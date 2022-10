Portugal deverá voltar a ter excedente orçamental em 2024, diz o FMI

As contas públicas portuguesas vão registar excedentes a partir de 2024, segundo as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) apresentadas esta quarta-feira no Fiscal Monitor, o documento de análise e recomendações de política orçamental daquela organização internacional que reúne em Washington a sua assembleia da primavera.

