Portugal Ventures investe 6,6 milhões em 43 startups

A Portugal Ventures reforçou a aposta numa economia mais amiga do ambiente com o anúncio de investimento em 40 empresas selecionadas através da iniciativa de captação de novos negócios que dá pelo nome de Call Innov-ID. A entidade especializada em capital de risco refere ainda que os investimentos estendem-se também a três empresas selecionadas fora do âmbito da Call Innov-ID. O investimento total nestas 43 startups está estimado em 6,6 milhões de euros.

A mais recente edição da Call Inov-ID registou um total de 117 candidaturas.

As 40 startups escolhidas pela Call Innov-ID encontram-se ainda numa fase inicial de desenvolvimento de produto e pretendem distinguir-se pelo “impacto na descarbonização e circularidade da economia, na sustentabilidade e simplificação de processos, e na eficiência energética”, refere um comunicado da Portugal Ventures.

Os investimentos aplicados nestas 40 empresas ascendem a quatro milhões de euros. Soluções para apicultura, gestão de equipamentos através de redes da Internet das Coisas, casas de banho públicas que se lavam sozinhas e estão aptas a fazer recolhas de amostras para análises, produção de couro em laboratório, uma plataforma que melhora o rendimento de atletas, ou aproveitamento de bolotas para a alimentação animal figuram na lista de 40 startups selecionadas para os investimentos da Portugal Ventures.

A estes investimentos juntam-se ainda 2,6 milhões de euros que foram aplicados nas startups Hostels Hub, Merytu e Cleanwatts.

A Hostels Hub e a Merytu foram selecionadas pela 3ª Edição da iniciativa Call Tourism, mas a Cleanwatts opera na área da energia e foi escolhida através da Operação Follow-ons.

Esta última empresa “vai apostar numa estratégia de vendas promovendo as soluções a nível internacional e garantindo uma rápida entrada no mercado de uma oferta pioneira para comunidades de energia”, informa a Portugal Ventures.

A Merytu pretende fazer negócio em torno de uma app de gestão de recursos humanos para o sector da hotelaria. A Hostels Hub já conta com seis pousadas distribuídas por Lisboa, Ericeira e Peniche – e tem como desafio expandir-se pela Península Ibérica.

“A Portugal Ventures inicia, assim, o ano de 2021, gerindo um portefólio de mais de 130 startups, somando 43 empresas na área de Digital, 49 em Engenharia & Indústria, 20 com soluções na área das Ciências da Vida e 26 na área do Turismo”, informa a Portugal Ventures, em jeito de balanço.