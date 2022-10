Governo e BEI assinam memorando para apoiar investimentos no hidrogénio

O Governo português e o Banco Europeu de Investimentos (BEI) assinaram esta quarta-feira um memorando de entendimento pelo qual o BEI assume a sua disponibilidade para "prestar apoio financeiro a projetos privados elegíveis, assistência técnica e consultoria a projetos de investimento" no setor do hidrogénio.

"Através deste acordo de cooperação não vinculativo, assinado à margem da conferência de alto nível “Hydrogen in Society - Bridging the Gaps”, o BEI apoiará os objetivos ambientais de Portugal estabelecidos no Plano Nacional Energia e Clima 2030 e no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050", explica o Ministério do Ambiente em comunicado.

“Atingir a neutralidade carbónica em 2050 e uma redução de pelo menos 55% de gases com efeito de estufa, até 2030, na Europa, exige uma profunda mudança no nosso sistema energético e um forte compromisso para uma transição energética apoiada no desenvolvimento das energias renováveis”, notou o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, citado no comunicado.

“Portugal pretende produzir hidrogénio verde a preços competitivos e desempenhar um papel de relevo na emergente economia do hidrogénio. Este acordo que hoje assinámos é uma importante peça desta estratégia nacional e decisivo para reforçar os projetos neste setor”, acrescentou o ministro.

Do lado do BEI assinou o memorando o vice-presidente Ricardo Mourinho Félix. “Acreditamos convictamente que o hidrogénio verde tem o potencial de desempenhar um importante papel para que se atinja o objetivo da neutralidade carbónica na União Europeia, até 2050”, comentou.